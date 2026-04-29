El Gobierno confirmó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados en mayo A través del Decreto 292/2026, el Ejecutivo formalizó la entrega del refuerzo económico. Con este extra y la actualización por inflación, los haberes mínimos superarán los $463.000. Los detalles de quiénes lo cobran.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles el otorgamiento de un bono previsional de $70.000 correspondiente al mes de mayo, destinado a jubilados que perciben el haber mínimo y a pensionados. La medida fue formalizada a través del Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial.

De esta manera, y contemplando la actualización del haber inicial en línea con la inflación de marzo (que fue del 3,4%), las jubilaciones mínimas durante el quinto mes del año quedarán por encima de los $463.000.

La justificación del Ejecutivo: críticas a la fórmula anterior

En los considerandos de la normativa, la administración de Javier Milei justificó el pago de este bono extraordinario aludiendo a los efectos adversos de la inflación sobre la fórmula de movilidad jubilatoria aplicada desde marzo de 2021 bajo la gestión anterior (Ley N° 27.609).

El texto oficial es categórico al señalar que dicha ley “presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario” y generaba un gran desfasaje entre las variables económicas y el bolsillo de los adultos mayores.

MIRA TAMBIÉN Adorni expone en Diputados en medio de la investigación por su patrimonio

Ante este diagnóstico, el Gobierno remarcó la necesidad de mantener el sostenimiento de los sectores de menores ingresos, recordando que se implementaron ayudas económicas ininterrumpidas: bonos de $55.000 a principios de 2024, que luego fueron actualizados a la cifra actual de $70.000 desde marzo de ese mismo año hasta abril de 2026.

A quiénes les corresponde el bono de mayo

El decreto detalla específicamente quiénes son los grupos que accederán a este refuerzo económico, aclarando además que el monto no será susceptible de descuento alguno:

Jubilados y pensionados: Titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). MIRA TAMBIÉN El Senado debate la reforma de Salud Mental: aval a internaciones involuntarias y adicciones como enfermedad

PUAM: Personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

PNC: Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más, y demás pensiones no contributivas y graciables cuyo pago esté a cargo de ANSES.

Además, la normativa dispuso una condición particular: en el caso de los beneficios de pensión donde exista una cantidad de copartícipes, todos ellos deberán ser considerados como un “único titular” a los fines del derecho a percibir este Bono Extraordinario.