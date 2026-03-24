Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país Así se definió este martes en el marco de una audiencia de instrucción y juzgamiento por el proceso que enfrenta por el delito de injuria racial

La abogada argentina Agostina Páez podrá regresar al país tras una resolución adoptada este martes 24 de marzo de 2026 por el Tribunal Penal N°37 de Río de Janeiro, en el marco de una audiencia de instrucción y juzgamiento.

La decisión judicial autoriza su retorno a la Argentina bajo la condición de cumplir tareas comunitarias, en el proceso que enfrenta por el delito de injuria racial. La acusación se originó a partir de un episodio ocurrido en esa ciudad brasileña que derivó en su detención.

Durante la audiencia, que se desarrolló entre las 15.55 y las 19.30, declararon trabajadores del establecimiento donde ocurrió el hecho, luego intervino la fiscalía y la defensa solicitó que el proceso continuara en la Argentina. La imputada participó junto a su abogada defensora, Carla Junqueira, y autoridades consulares argentinas.

Hasta la resolución, Páez permanecía bajo arresto domiciliario en Brasil. Su defensa había planteado la posibilidad de que continuara el proceso judicial en su país de origen o que, en caso de condena, la cumpliera en territorio argentino mediante mecanismos de cooperación internacional.

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La legislación brasileña contempla la injuria racial como un delito penal. En ese sistema judicial, una misma audiencia puede concentrar distintas etapas del proceso, con posibilidad de resolución en el momento o definición de nuevas instancias.

El caso tuvo repercusión pública tras la difusión de registros del episodio. Según la defensa, existen imágenes sin audio incorporadas al expediente y se prevé la declaración de testigos de manera remota.

Por último, la abogada Junqueira aseguró que su defendida tomó dimensión de la gravedad del hecho.

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“Le dije desde el primer momento que cometió un error muy grave. En Brasil, este tipo de conductas tienen un peso social muy fuerte. Es un gesto que no ofende solo a una persona, sino a todo un país”, señaló.