INDEC: difunden el índice de salarios y los datos de turismo Este miércoles a las 16 horas, el organismo publicará dos informes cruciales para medir el pulso económico: la evolución de los sueldos en el arranque de 2026 y el balance turístico de febrero, marcado por la decisión de la Secretaría de Turismo de dejar de financiar estas mediciones.

La agenda económica de este miércoles 25 de marzo tiene su foco puesto en las oficinas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A partir de las 16:00 horas, el organismo dará a conocer dos informes oficiales que permitirán analizar cómo comenzó el 2026 en materia de ingresos y movimiento de viajeros: el Índice de Salarios (correspondiente a enero) y la Encuesta de Turismo Internacional (con datos de febrero).

Ambos reportes llegan precedidos por contextos particulares que concentran la atención de los analistas, tanto por la carrera de los sueldos contra la inflación como por los recientes recortes presupuestarios aplicados por el Gobierno sobre las estadísticas turísticas.

Salarios: la expectativa tras un 2025 dispar

El informe de salarios de enero será el primero del año y servirá para medir si los ingresos lograron ganarle a la inflación del primer mes del 2026.

El último reporte oficial (que cerró el balance 2025) arrojó un incremento interanual del 38,2% a nivel general, superando a la inflación acumulada del año pasado, que se ubicó en el 31,5%. Sin embargo, ese “triunfo” general escondió una profunda desigualdad puertas adentro del mercado laboral, ya que solo los trabajadores informales lograron vencer la suba de precios, mientras que los empleados registrados (públicos y privados) perdieron poder adquisitivo.

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El balance salarial del 2025 frente a la inflación (31,5%):

Sector Laboral Aumento Acumulado 2025 Resultado vs. Inflación Privado No Registrado (Informal) 87,9% ✅ Superó ampliamente la inflación Público (Estatal) 28,9% ❌ Perdió contra la inflación Privado Registrado (Formal) 28,7% ❌ Perdió contra la inflación

Turismo: déficit de viajeros y “apagón” sobre los dólares

Por el lado del turismo, el INDEC publicará los datos de febrero. El antecedente inmediato (enero) arrojó un saldo negativo de 1.272.400 visitantes internacionales, confirmando un fuerte déficit: son muchos más los argentinos que viajan al exterior que los extranjeros que ingresan al país. En ese mes, la salida de residentes cayó un 8,5%, mientras que el ingreso de turistas internacionales apenas subió un 1,4%.

Sin embargo, el foco de la polémica está puesto en la información que ya no se publica. Con el cambio de año, el Gobierno dejó de dar a conocer oficialmente el balance entre ingresos y egresos de dólares por turismo.

Esta falta de datos se debe a que la Secretaría de Turismo, conducida por Daniel Scioli, decidió dejar de financiar desde el 1° de enero los operativos del INDEC destinados a medir la actividad. Este recorte representó el cese de un aporte anual de $570 millones que sostenía la logística de las principales encuestas del sector, limitando el alcance de la radiografía económica del turismo nacional.