Aislaron un buque en el río Paraná por un posible caso de viruela del mono en la tripulación Una persona a bordo advirtió sobre su malestar y fue sometido a un análisis que confirmó síntomas compatibles con la enfermedad. Por orden de las autoridades, el barco quedó en cuarentena, a la altura del puerto de San Lorenzo

Un barco con bandera de Liberia que circulaba por el río Paraná fue aislado a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario luego de que se detectara un posible caso de viruela del mono en la tripulación, según confirmaron fuentes de la Liga Naval Argentina. Se trata del buque Ina Lotte, que este martes entró en cuarentena a la altura del puerto de San Lorenzo por una persona con síntomas compatibles con el virus. En consecuencia, Sanidad de Fronteras se activó el protocolo previsto y aguarda los resultados de las muestras para indicar los próximos pasos.

La presencia del presunto infectado a bordo fue advertida a las autoridades por el capitán, quien dio aviso acerca una persona que padecía un importante malestar y que requería asistencia médica. La solicitud se realizó cuando el barco –que se dirige al complejo oleaginoso en busca de cereal– estaba pasando por el puerto de San Nicolás rumbo a la provincia de Santa Fe.

Fue a dicha locación a donde arribó una lancha sanitaria para concretar el descenso del tripulante enfermo y trasladarlo a un hospital de la zona a fin de realizarle una serie de análisis clínicos y las examinaciones pertinentes para diagnosticar su cuadro. Luego volvió al barco, que continuó su viaje.

Los resultados médicos estuvieron cuando el buque ya estaba arribando a San Lorenzo. Allí se le dio la orden al capitán de fondear el navío y aguardar a llegada de Sanidad de Fronteras, dado que se había detectado que el paciente en cuestión tenía signos de viruela del mono, la enfermedad que ya fue registrada en ocho personas en Argentina.

El presunto infectado se encuentra en una etapa inicial del virus. Es decir, que todavía no padece la sintomatología más visible de la viruela, como su particular brote en el cuerpo.

El barco en el que está a bordo, por el momento, continuará en cuarentena hasta que las autoridades sanitarias que se encuentran trabajando en el buque tomen la muestra del infectado, la envíen a analizar y luego indiquen los pasos a seguir.

“El barco no tiene la Libre Plática, en otras palabras solo sube personal sanitario y nadie baja hasta tanto se determine si el caso es positivo o no”, indicaron al respecto.

Viruela del mono

Es una zoonosis viral selvática causada por un virus que pertenece al género Orthopoxvirus. Se encuentra habitualmente en África Central y Occidental, donde hay selvas tropicales y donde suelen vivir los animales que pueden ser portadores del virus.

Puede transmitirse por exposición a gotitas exhaladas (respiratoria) y por contacto de lesiones cutáneas infectadas (inclusive relaciones sexuales) o materiales contaminados.

El periodo de incubación de esta enfermedad puede oscilar entre 5 a 21 días. Los síntomas más comunes son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento, además de una erupción. Esto a menudo comienza en la cara y luego se propaga a otras partes del cuerpo, incluidos los genitales y las lesiones pueden causar mucha picazón o dolor.

Cómo frenar a la viruela del mono

En caso de que se haya tenido contacto de riesgo con un caso sospechoso o confirmado de viruela símica, en el período infeccioso, o se haya retornado de viaje de un lugar con casos notificados y se haya empezado a experimentar síntomas compatibles, se deberán guardar los siguientes cuidados:

Aislamiento social (no concurrir a escuela, trabajo, eventos sociales, etc). Tomar medidas de protección respiratoria (uso adecuado de barbijo, ambientes ventilados y distancia de las otras personas). Realizar la consulta con el sistema de salud de forma inmediata y no auto medicarse.