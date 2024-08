Villarruel convocó una sesión especial para que se debatan los salarios El vocero presidencial Manuel Adorni dijo que "hay que preguntarle a ella (Villarruel) por qué no pudo frenar este escándalo" en relación a la suba aprobada por los legisladores. Después, la titular de la Cámara Alta los convocó este jueves a una discusión “de frente y en forma pública, nominalmente y exponiendo sus posiciones”

El gobierno nacional repudió el aumento de las dietas de los senadores y cruzó a la vicepresidenta y titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, a quien señalan por no haber hablado con los legisladores para evitar que aprobaran la suba. “Hay que preguntarle a ella por qué no pudo frenar este escándalo”, manifestó este martes el vocero presidencial Manuel Adorni. Después, la compañera de fórmula de Javier Milei, en medio de la interna que mantiene con el libertario, convocó a una sesión especial este jueves para que los legisladores debatan “de frente y en forma pública” sobre los incrementos.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni dijo que esperan que “de manera inmediata” los senadores den marcha atrás con la suba, a la que consideró como “una inmoralidad”.

“El gobierno repudia el escandaloso aumento de dietas que han convenido los senadores. El rechazo es transversal a la sociedad y esperamos que den marcha atrás con esta inmoralidad“, expresó y agregó que este año “la Cámara Alta ha sesionado seis veces y su salario ha crecido un 300 por ciento”.

“En contraposición los sueldos del Poder Ejecutivo Nacional, que se encuentran congelados desde el 10 de diciembre. Como representantes de los pueblos deberían sentirse avergonzados“, sostuvo.

Ante la consulta sobre si Villarruel también sale beneficiada con los aumentos, Adorni respondió: “Villarruel cobra sueldo del Ejecutivo, que está congelado, de acuerdo a lo que rige para los sueldos del PEN, por más que la quieran involucrar en este tema, no es beneficiada ni perjudicada“.

Sin embargo, el vocero profundizó y apuntó contra la vicepresidenta: “Después, si podía haber o no hablado con los 72 senadores con los que convive, es un tema que le tienen que preguntar a ella, por qué no se pudo frenar o que no pase este escándalo, corre por cuenta del Poder Legislativo, no interferimos, entendemos la posición de ella, pero es una respuesta que tendría que dar más ella que nosotros”.

La respuesta de Villarruel no tardó en llegar y la presidenta de la Cámara Alta convocó a una sesión especial para que el próximo jueves los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos.

Lo hizo a través de un escrito que difundió en redes sociales, en donde instó a una discusión “de frente y en forma pública” para terminar “con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes” y que “tienen angustiados a los argentinos”.





Al mismo tiempo, los senadores nacionales avanzan en un escrito conjunto entre los distintos bloques para retrotraer el último aumento, que llevaría su sueldo a 9 millones de pesos y sostenerlo en los 7.8 millones que cobran actualmente. La medida se dio a conocer luego de que se hiciera público que iban a recibir la actualización del 6.5% que se acordó para los empleados del Congreso.