Alberto Fernández reapareció en redes y presentó a Lennon, su nuevo perro El expresidente compartió fotos de Dylan y del recién llegado Lennon en Instagram, aunque el post generó confusión sobre a quién se refería con el comentario sobre salud

Alejado de los medios y con escasa actividad en redes sociales, el expresidente Alberto Fernández reapareció recientemente para compartir una noticia sobre su vida personal: tiene un nuevo perro.

En un posteo que publicó en su cuenta de Instagram, el exmandatario escribió: “Hace mucho que no saben de mí!!! Ahora hablan de otros «perros consejeros». Les cuento que no ando bien de salud y llegó para hacerme compañía Lennon”, junto a fotos de Dylan y Lennon.

Además, agregó: “Dylan y Lennos juntos. El sueño de Alberto cumplido. Bienvenido querido Lennon”.

El posteo fue una “colaboración” con la cuenta que el expresidente había abierto a Dylan (@dylanfernandezok) durante su mandato.

MIRA TAMBIÉN Presuntas coimas en ANDIS: Fernando Cerimedo declaró ante el fiscal Picardi

Sin embargo, generó confusión, porque el mensaje habría debido publicarse desde la cuenta de Dylan para que quedara claro que la referencia sobre la salud era del propio perro del expresidente y no de él.

Causa Seguros: fiscal pidió revocar el procesamiento de Alberto Fernández

El expresidente de la Nación podría verse favorecido en la causa Seguros si se da lugar a un pedido que este martes realizó el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Luis Agüero Iturbe para revocar su procesamiento por falta de mérito.

El planteo se hizo en una audiencia ante la Cámara Federal a la que concurrió Fernández junto a su abogada Mariana Barbitta.

MIRA TAMBIÉN Milei vetó la Ley de Redistribución Automática de ATN y crece la tensión con los gobernadores

El fiscal ante esa instancia sostuvo que debe revocarse el procesamiento para profundizar la investigación con más medidas de prueba en lo referido al rol del exmandatario en la presunta maniobra de corrupción que se investiga desde que Fernández ya no estaba en el poder.