Milei vetó la Ley de Redistribución Automática de ATN y crece la tensión con los gobernadores La decisión fue oficializada mediante decreto y representa un duro revés para los mandatarios provinciales, quienes esperaban esta normativa como una vía para asegurar financiamiento.

El Gobierno de Javier Milei concretó este jueves un nuevo veto total a una ley sancionada por el Congreso. En esta ocasión, se trata del Proyecto de Ley Nº 27.794, que proponía la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 652/2025 y representa un duro revés para los gobernadores, quienes esperaban esta normativa como una vía para asegurar financiamiento sin depender de decisiones discrecionales del Ejecutivo.

Según publicó el sitio Noticias Argentinas, el nuevo veto se suma a otros rechazos recientes, como los de la Ley de Financiamiento Universitario y la de Emergencia del Hospital Garrahan, profundizando así el conflicto entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales.

La medida provocó un fuerte malestar en varios distritos, donde crecen las críticas ante la negativa del oficialismo a respaldar iniciativas clave para el sostenimiento de las finanzas provinciales, en un contexto de alta tensión económica y política.

La ley había sido aprobada por el Congreso el pasado 20 de agosto y buscaba modificar el régimen de distribución de los ATN —un fondo contemplado en la Ley Nº 23.548 de Coparticipación Federal—, con el objetivo de garantizar su reparto en función de criterios objetivos y automáticos.