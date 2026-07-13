Alentando a la Selección con un habano: difundieron nuevas imágenes de Insaurralde El exintendente de Lomas de Zamora fue registrado durante una reunión privada en Puerto Madero junto a empresarios y referentes del sector financiero. La difusión se conoció mientras avanza la investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La reaparición de Martín Insaurralde volvió a generar repercusión en las últimas horas tras la difusión de un video en el que se lo observa participando de una reunión privada. Las imágenes comenzaron a viralizarse en redes sociales en medio del revuelo por la reciente filtración del denominado “video de los dólares” y mientras el exintendente de Lomas de Zamora continúa siendo investigado por la Justicia.

El material audiovisual fue dado a conocer por el periodista de espectáculos Gustavo Méndez y muestra a Insaurralde durante un encuentro que reunió a más de 25 invitados, en su mayoría relacionados con los sectores inmobiliario, financiero, legal y de la arquitectura. Según trascendió, la reunión tuvo lugar en la vivienda de un empresario.

En el video se ve al exfuncionario vestido con una remera negra, compartiendo la velada junto al anfitrión. En un ambiente distendido, marcado por el festejo de la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial, Insaurralde aparece fumando un habano y arengando a los presentes.

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La difusión de estas imágenes ocurre en un contexto de alta exposición pública para el exjefe comunal, quien permanece imputado en una causa que investiga presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La investigación judicial continúa su curso mientras las nuevas imágenes vuelven a instalar su nombre en el centro de la escena pública.