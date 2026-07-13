Milei reunió a legisladores oficialistas para avanzar con los cambios en el BCRA El Presidente encabezó un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza para definir los lineamientos de la reforma de la Carta Orgánica, que el Gobierno enviaría al Congreso tras el receso invernal.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza para profundizar los lineamientos del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que el Gobierno prevé enviar al Congreso luego del receso invernal.

El encuentro se realizó en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y se extendió durante más de dos horas. Según fuentes presentes en la reunión citadas por la agencia Noticias Argentinas, el mandatario brindó una extensa exposición con el formato de una “clase magistral”, en la que explicó en detalle los principales aspectos técnicos y políticos de la iniciativa.

La diputada nacional Juliana Santillán calificó el encuentro como “una excelente clase sobre la reforma política y de la Carta Orgánica“. “El Presidente explicó las reformas, que apuntan a que ya no se pueda financiar al Tesoro. También se habló de la batalla cultural y de la eliminación de las PASO. Es una reforma histórica la que se va a tratar en el Congreso”, sostuvo.

El proyecto es elaborado por el Presidente junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). También participaron de la reunión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

MIRA TAMBIÉN El Gobierno reúne a su mesa política para definir la agenda legislativa





La iniciativa busca redefinir el funcionamiento del Banco Central y reforzar su independencia respecto del Poder Ejecutivo. Entre los principales ejes figura la prohibición de que la entidad financie al Tesoro Nacional, una práctica que el Gobierno considera una de las principales causas de la inflación y de los desequilibrios fiscales acumulados durante las últimas décadas.

Además, el proyecto contempla fortalecer la autonomía institucional del organismo mediante mayores requisitos para la remoción de sus autoridades, con el objetivo de reducir la influencia de los cambios de gobierno sobre la conducción del Banco Central.

Días atrás, en una entrevista radial, Milei anticipó algunos de los lineamientos de la reforma y cuestionó la actual Carta Orgánica, vigente desde 2012. El mandatario sostuvo que asignar “múltiples objetivos” a la política monetaria constituye “una declaración de ignorancia” y defendió la necesidad de que el Banco Central tenga como misión prioritaria preservar el valor de la moneda.

En ese sentido, reiteró que la reforma incluirá la “prohibición total y absoluta” de financiar al fisco, al considerar que el déficit fiscal es el origen de los problemas macroeconómicos del país.

MIRA TAMBIÉN Alentando a la Selección con un habano: difundieron nuevas imágenes de Insaurralde