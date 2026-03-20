Alerta sanitaria por la venta de un repelente que simula ser de la marca OFF! El organismo detectó un producto con etiquetas en chino que no está registrado y no pertenece a la empresa titular de la marca. Ordenaron retirarlo de la venta en todo el país

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización, uso y distribución en todo el país de un repelente de insectos de la marca OFF!, tras detectar que se trata de un producto ilegítimo.

La medida fue oficializada este viernes a través de una disposición publicada en el Boletín Oficial, luego de que el organismo identificara el producto en un comercio de la provincia de Buenos Aires durante tareas de fiscalización.

Según detallaron, el repelente tenía etiquetas íntegramente en idioma chino y no contaba con datos de inscripción sanitaria ante la Anmat. Además, al consultar la base oficial, no se encontraron registros del producto.

Ante esta situación, el organismo pidió información a la empresa S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., titular de la marca OFF!, que confirmó que no participó en la elaboración, importación ni comercialización del artículo.

MIRA TAMBIÉN Nuevos allanamientos en la sede de la AFA y el predio de Ezeiza

A partir de estas irregularidades, la Anmat determinó que se trata de un producto falsificado, cuyo origen se desconoce y sobre el cual no hay garantías de seguridad, eficacia ni composición.

Por ese motivo, se dispuso la prohibición total de su uso, venta, publicidad y distribución, tanto en comercios físicos como en plataformas online, en todas sus presentaciones, lotes y fechas de vencimiento.

El organismo explicó que la medida busca proteger la salud de los consumidores, ya que al no estar registrado ni controlado, el repelente podría contener ingredientes no permitidos o no cumplir con los estándares exigidos por la normativa vigente.

MIRA TAMBIÉN Irán condenó las declaraciones de Milei y cuestionó su alineamiento con Estados Unidos e Israel

Además, se dio intervención a autoridades sanitarias de todo el país y a organismos vinculados a la defensa del consumidor para reforzar los controles y evitar su circulación.