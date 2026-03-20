Nuevos allanamientos en la sede de la AFA y el predio de Ezeiza El juez de Campana González Charvay ordenó los operativos en medio de la disputa del caso con el magistrado Luis Armella. Investigan transferencias realizadas a sociedades fantasma y sobre el circuito de fondos generados por la selección argentina en el exterior.

Este viernes por la mañana realizaron dos nuevos allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La Policía Federal Argentina irrumpieron en el edificio de la sede de la calle Viamonte en Capital Federal y en el predio de Ezeiza donde entrenará en unos días la selección argentina de cara a la fecha FIFA.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de Prefectura por orden del juzgado federal de Campana a cargo del magistrado Adrián González Charvay.

Según informaron desde TN, el juez busca documentos contables para dar con la empresa TourProdEnter de Javier Faroni y el ente regulador del fútbol argentino.

Con la decisión del Ministerio de Justicia de designar a veedores por 180 días en la AFA, el Gobierno apuesta a obtener información que la entidad liderada por Claudio Chiqui Tapia, le había negado a la Inspección General de Justicia (IGJ).

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El análisis deberá incluir el estudio de los montos percibidos por TourProdEnter en su carácter de comercializador de derechos de la AFA, a lo largo del desarrollo del contrato desde su celebración hasta la fecha del informe, indicando las rendiciones de cuentas de las operaciones concertadas y/o realizadas en los ejercicios en los cuales esa entidad hubiera actuado, señalando e identificando las remesas enviadas, recibidas y percibidas por la AFA en el exterior y/o remesadas al país.

También la revisión de toda otra información o documentación que resulte necesaria compulsar y conocer a efectos de ejercer el contralor que le impone la ley a este organismo. Los veedores deberán contar con facultades para revisar el examen de libros, documentos contables, soportes documentales de las operaciones registradas, y documentos vinculados con la misión encomendada.

La investigación, conocida como “AFA Gate”, apunta a presuntas maniobras de lavado de dinero y administración fraudulenta relacionadas con la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA.

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El juzgado ya ordenó más de 30 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, incluyendo el predio de Ezeiza, la Superliga y varios clubes de Primera y Ascenso.