Anmat ordenó retirar del mercado un desinfectante para piletas por irregularidades La medida rige en todo el país y alcanza al uso, venta y distribución de un producto clasificado como de riesgo, luego de que se detectaran inconsistencias entre la marca declarada en el envase y la identificada en su presentación.

En medio de las altas temperaturas que afectan a gran parte del país, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) ordenó la prohibición de un desinfectante para piscinas que se vendía bajo la marca “Ingenia”.

La resolución alcanza a su uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional, tanto en locales físicos como en plataformas de venta online.

De acuerdo con lo informado por el organismo, se trata de un producto destinado al uso doméstico, encuadrado dentro de la categoría de riesgo 2, lo que implica un mayor nivel de peligrosidad debido a su composición química. Por este motivo, este tipo de insumos debe contar con una evaluación previa y con la certificación nacional correspondiente para poder ser comercializado.

Mientras la etiqueta indicaba la marca “Ingenia”, en la tapa del envase aparecía el nombre “Clorotech”.

La decisión fue tomada luego de que un área técnica detectara irregularidades en el rotulado. Mientras la etiqueta indicaba la marca “Ingenia”, en la tapa del envase aparecía el nombre “Clorotech”, una inconsistencia que contraviene la normativa vigente para productos vinculados a la salud.

Frente a esta situación, Anmat dispuso el inicio de un sumario sanitario contra la empresa Servicios Bioaguas S.R.L., que admitió ser la responsable del producto cuestionado. La medida rige de manera inmediata y forma parte de los controles que el organismo intensifica, especialmente durante períodos de mayor demanda de insumos para piletas.