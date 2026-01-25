Milei vuelve a Estados Unidos: encabezará en marzo el “mayor road show de inversiones” en Nueva York El Presidente viajará a Manhattan entre el 9 y el 11 de marzo para inaugurar la "Argentina Week". El evento, organizado por los bancos más grandes de Wall Street, busca atraer capitales frescos en energía, tecnología y agroindustria.

En una nueva señal de alineamiento geopolítico y búsqueda de financiamiento privado, el presidente Javier Milei confirmó su regreso a los Estados Unidos. El mandatario será la figura central de la “Argentina Week”, un evento exclusivo que se desarrollará en Nueva York y que el Gobierno define como el desembarco definitivo para captar inversiones globales.

La gira tendrá lugar entre el 9 y el 11 de marzo. La iniciativa cuenta con el respaldo de la administración de Donald Trump y apunta a consolidar lo que el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, calificó como “el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente”.

“Argentina ya es un país invertible”

La confirmación oficial llegó a través del propio Milei, quien replicó en sus redes sociales el anuncio del embajador. Oxenford destacó que el evento llega en un momento de “corrección de distorsiones estructurales” y aseguró que “Argentina ya es un país invertible y continuará profundizando ese proceso”.

El objetivo de la Casa Rosada es capitalizar el interés financiero invitando a los capitales extranjeros a capturar oportunidades en sectores con “alto potencial de crecimiento y escala”.

MIRA TAMBIÉN El Banco Central acumuló casi 1.000 millones de dólares por compras

El respaldo de la banca global

La “Argentina Week” cuenta con organizadores de peso en el sistema financiero internacional. La lista incluye a J.P. Morgan Chase, Bank of America, Citibank y el fondo de inversión Kaszek (fundado por los creadores de Mercado Libre). También participan la AmCham y el influyente Council on Foreign Relations.

La agenda prevé la asistencia de más de 50 chairmen y CEOs de compañías globales, quienes mantendrán reuniones privadas y paneles en las sedes de los bancos organizadores. El Gobierno busca atraer dólares frescos específicamente hacia cuatro ejes estratégicos:

Energía y Minería: con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el litio. MIRA TAMBIÉN Anmat ordenó retirar del mercado un desinfectante para piletas por irregularidades

Tecnología: economía del conocimiento y software.

Agroindustria: potenciando la capacidad exportadora.

Ciencia e innovación: incluyendo al sector farmacéutico. MIRA TAMBIÉN Encontraron al turista argentino desaparecido en Punta del Este con su moto de agua

Este nuevo viaje se enmarca en la estrategia de “aliado sistémico” que Milei teje con la Casa Blanca, vínculo que fue ratificado recientemente durante el Foro Económico Mundial de Davos.