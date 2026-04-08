ANSES confirmó los nuevos montos para asignaciones sociales y el calendario de pagos de abril 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los valores actualizados para la Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares y pagos únicos. Conocé cuánto cobrás según tu nivel de ingresos y qué día te corresponde según la terminación de tu DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer la escala de valores actualizados que regirán durante el mes de abril de 2026 para las distintas prestaciones sociales. Además, el organismo previsional publicó el cronograma oficial de pagos para que millones de beneficiarios en todo el país puedan organizar sus cobros.

A continuación, el detalle completo de los montos y las fechas de depósito.

Nuevos montos: AUH y Asignación por Embarazo

Para el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), el monto total fijado es de $136.666. Sin embargo, cabe recordar que ANSES abona el 80% de manera directa cada mes, reteniendo el 20% restante hasta la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

AUH y AUE (General): Cobro mensual en mano de $109.332 (se retienen $27.334).

Cobro mensual en mano de (se retienen $27.334). AUH por hijo con discapacidad: El valor total asciende a $445.003, con un cobro efectivo mensual en mano de $356.002.

Asignaciones Familiares (SUAF): cuánto se cobra según ingresos

En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y jubilados que perciben las Asignaciones Familiares, los montos varían de acuerdo al Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Los mismos valores aplican para la Asignación por Prenatal.

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Ingreso del Grupo Familiar (IGF) SUAF (Hijo) SUAF (Hijo con Discapacidad) Hasta $1.058.088 $68.341 $222.511 De $1.058.088,01 a $1.551.789 $46.099 $157.412 De $1.551.789,01 a $1.791.592 $27.883 $99.347 De $1.791.592,01 a $5.603.102 $14.386 $99.347

Asignaciones de Pago Único

Las asignaciones que se abonan por única vez ante eventos familiares específicos también recibieron su correspondiente actualización:

Nacimiento: $79.660

$79.660 Adopción: $476.268

$476.268 Matrimonio: $119.275

$119.275 Cónyuge: $16.581

Calendario de pagos de abril 2026

ANSES organizó el cronograma de depósitos de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

AUH, SUAF y Asignación por Embarazo:

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 Viernes 10 de abril 1 Lunes 13 de abril 2 Martes 14 de abril 3 Miércoles 15 de abril 4 Jueves 16 de abril 5 Viernes 17 de abril 6 Lunes 20 de abril 7 Martes 21 de abril 8 Miércoles 22 de abril 9 Jueves 23 de abril

Asignación por Prenatal y Maternidad:

DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril

14 de abril DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril

15 de abril DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril

16 de abril DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril

17 de abril DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril

Nota: Las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) se abonarán para todas las terminaciones de DNI desde el 13 de abril hasta el 12 de mayo de 2026.