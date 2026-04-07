Streaming en Tucumán: llega una masterclass exclusiva con productoras de Luzu TV El próximo 25 de abril en el Hotel Hilton se realizará una experiencia única para aprender desde adentro cómo se producen contenidos en streaming, de la mano de referentes de Luzu TV.

El streaming dejó de ser una tendencia pasajera para consolidarse como una de las industrias digitales más influyentes de la actualidad. En ese contexto, Tucumán se suma a este fenómeno con una propuesta concreta: una masterclass intensiva que se realizará el próximo 25 de abril en el Hotel Hilton.

La capacitación estará a cargo de Tati Roust, Ange Ledesma y Valen Iúdica, productoras que forman parte de programas exitosos como “Nadie Dice Nada” y “Antes Que Nadie”, pertenecientes a Luzu TV. Lejos de ser una charla teórica, el encuentro propone una inmersión real en el detrás de escena del streaming, mostrando cómo se construyen los contenidos desde la idea inicial hasta su ejecución en vivo.

Durante cinco horas, las disertantes compartirán herramientas clave de la producción diaria: planificación, armado de equipos de trabajo, resolución de imprevistos en tiempo real y adaptación constante a las dinámicas de las redes sociales. Uno de los ejes centrales será el proceso de transformar una idea en un proyecto concreto, abordando tanto el aspecto creativo como estratégico, desde la definición de formatos hasta la construcción de identidad y audiencia.

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Además, la jornada incluirá contenidos vinculados a la producción de podcasts, el crecimiento en plataformas digitales y el uso inteligente de redes sociales como motor de difusión. En un escenario donde captar la atención del público es cada vez más desafiante, este tipo de conocimientos resulta fundamental para quienes buscan destacarse.

La actividad está dirigida tanto a creadores con experiencia como a quienes desean iniciarse en el mundo del streaming, sin necesidad de conocimientos previos. Con cupos limitados y gran expectativa, la propuesta ya tuvo una exitosa convocatoria en Salta, donde reunió a más de 150 participantes.

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Las entradas se encuentran en preventa con un valor promocional de $90.000, lo que representa un 25% de descuento sobre el precio final, y pueden adquirirse a través de la web oficial www.xproducciones.com. Se trata de una oportunidad única para comprender cómo se crean los contenidos que hoy dominan la agenda digital.