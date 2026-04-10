ANSES: cuánto cobran los jubilados y beneficiarios de asignaciones en abril con aumentos y bonos El organismo previsional inicia este viernes 10 de abril los depósitos correspondientes al cuarto mes del año. Con un nuevo incremento por la fórmula de movilidad y la ratificación del bono de $70.000, enterate cuánto vas a cobrar y cuándo te corresponde según tu DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha a partir de este viernes su cronograma de pagos correspondiente a abril de 2026. Los primeros en pasar por los cajeros automáticos serán los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales, quienes percibirán sus haberes con la nueva actualización mensual y, en el caso de las prestaciones más bajas, el correspondiente bono de refuerzo.

El esquema de aumentos rige bajo el mecanismo de movilidad vigente, que ajusta los montos en función de la evolución de variables económicas clave, impactando de forma directa en los ingresos de millones de familias en todo el país.

Aumentos y Bonos: ¿cuánto se cobra en abril?

Con el ajuste aplicado para este mes, la escala de valores para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó conformada de la siguiente manera:

Jubilación mínima: El haber básico pasó a $380.319,31 . Al sumar el bono de $70.000 que otorga el Gobierno, el ingreso total de bolsillo alcanza los $450.319,31 .

El haber básico pasó a . Al sumar el bono de $70.000 que otorga el Gobierno, el ingreso total de bolsillo alcanza los . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Asciende a $304.255,44 .

Asciende a . Pensiones No Contributivas (PNC): Por invalidez y vejez, el monto llega a $266.223,52 .

Por invalidez y vejez, el monto llega a . Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE): El valor general sube a $136.664 .

El valor general sube a . AUH por hijo con discapacidad: Se incrementa a $445.002.

Tarjeta Alimentar: sin modificaciones

En paralelo a las actualizaciones previsionales, el Ministerio de Capital Humano confirmó que los montos de la Tarjeta Alimentar se mantendrán congelados durante abril. Los valores vigentes son:

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Familias con un hijo : $52.250.

: $52.250. Familias con dos hijos : $81.936.

: $81.936. Familias con tres o más hijos: $108.062.

Calendario de pagos ANSES – Abril 2026

El cronograma oficial está organizado de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Jubilaciones (que NO superan la mínima), AUH, AUE y SUAF:

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 Viernes 10 de abril 1 Lunes 13 de abril 2 Martes 14 de abril 3 Miércoles 15 de abril 4 Jueves 16 de abril 5 Viernes 17 de abril 6 Lunes 20 de abril 7 Martes 21 de abril 8 Miércoles 22 de abril 9 Jueves 23 de abril

Pensiones No Contributivas (PNC):

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 y 1 Viernes 10 de abril 2 y 3 Lunes 13 de abril 4 y 5 Martes 14 de abril 6 y 7 Miércoles 15 de abril 8 y 9 Jueves 16 de abril

Asignación por Prenatal y Maternidad:

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 y 1 Lunes 13 de abril 2 y 3 Martes 14 de abril 4 y 5 Miércoles 15 de abril 6 y 7 Jueves 16 de abril 8 y 9 Viernes 17 de abril

Jubilaciones que SUPERAN la mínima y Prestación por Desempleo:

Terminación de DNI Fecha de cobro 0 y 1 Viernes 24 de abril 2 y 3 Lunes 27 de abril 4 y 5 Martes 28 de abril 6 y 7 Miércoles 29 de abril 8 y 9 Jueves 30 de abril

Nota: Las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y las Asignaciones Familiares de PNC se abonarán para todas las terminaciones de DNI desde hoy, 10 de abril, hasta el 12 de mayo.