El Banco Central modificó restricciones al cepo cambiario El BCRA introdujo cambios en las restricciones del cepo cambiario; afectan tanto a personas físicas como a empresas

El Banco Central (BCRA) eliminó distintas restricciones relacionadas con el cepo cambiario, beneficiando la flexibilización en las exportaciones y los pagos de deuda. La entidad que preside Santiago Bausili introdujo nuevas normas con beneficios a las personas físicas y empresas.

En el caso de las primeras, se elimina el requisito de liquidar las divisas restantes de exportación de bienes. También se elimina el límite de US$50 que tienen para extraer, con tarjeta de crédito, en el exterior.

Las nuevas normativas fueron informadas mediante la Comunicación “A” 8417, que detalló Noticias Argentinas.

Para las empresas, los cambios introducidos amplían, en su mayoría, los plazos para el ingreso de divisas, que varían según el tipo de producto.

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Para aquellas que posean la casa central en el país y exporten a su sucursal en el exterior, los plazos pasarán a ser de 180 días si no exceden los $200.000 millones al año.

En cuanto a las que exporten ropa y otros bienes similares, el plazo se amplía hasta los 365 días, al igual que aquellas que envíen productos espaciales y nucleares al exterior.

El BCRA también permitirá que las empresas tomen deuda en otra moneda que no sea el dólar; a su vez, autoriza el ingreso al Mercado Libre de Cambios (MLC) para el reembolso de préstamos otorgados por la casa matriz.

Las medidas tomadas por el Banco Central se dan en un contexto donde el dólar opera de manera estable y sin alta volatilidad,y su valor roza los $1.400.