ANSES reclamará a Cristina Kirchner la devolución de $1.000 millones por cobros indebidos La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) iniciará acciones formales contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que restituya cerca de $1.000 millones, correspondientes a jubilaciones y pensiones que habría percibido de manera irregular.

La medida se adopta luego de que el Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, a cargo de la jueza Karina Alonso Candis, rechazara una cautelar presentada por la defensa de la exmandataria, que buscaba mantener vigentes sus beneficios previsionales.

El planteo de Cristina Kirchner pedía restituir la pensión vitalicia que cobraba desde 2010 como viuda del expresidente Néstor Kirchner, beneficio que había sido reconocido por una resolución judicial. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei dispuso en diciembre pasado la suspensión tanto de la jubilación de privilegio como de la pensión que percibía la exjefa de Estado, luego de quedar firme su condena en la Causa Vialidad.

Según los informes oficiales, Cristina Kirchner cobraba $21.827.624 netos por mes. El Ejecutivo fundamentó la baja en que la asignación vitalicia prevista por la Ley 24.018 es de carácter graciable, no contributivo ni previsional, y se otorga “por mérito y honor” del cargo, condición que habría perdido tras la condena judicial.

La defensa de la exmandataria calificó la medida como “ilegal y autoritaria”, al sostener que no se le permitió ejercer su derecho a defensa y que el Gobierno “violó una ley nacional” al suspender un acto administrativo válido.

MIRA TAMBIÉN Bancos cerrados por el día del bancario

No obstante, la jueza Alonso Candis consideró que la asignación en cuestión “no reviste el carácter de jubilación ordinaria” y rechazó el pedido de Cristina Kirchner, al entender que no existe un perjuicio irreparable mientras se sustancia el proceso de fondo.

Con esta decisión, ANSES quedó habilitada para reclamar la devolución de los haberes percibidos, cuyo monto se estima en alrededor de $1.000 millones. El expediente sigue en trámite y podría marcar un precedente clave en materia de beneficios vitalicios otorgados a expresidentes y exvicepresidentes.