El mensaje de Cristina Kirchner tras la reunión de Donald Trump con Javier Milei La expresidente compartió la captura de un periódico y resaltó la frase en la que el mandatario de EEUU condicionó la ayuda a la Argentina al resultado de las elecciones.

Cristina Fernández de Kirchner realizó un posteo en sus redes sociales luego de que Donald Trump – durante el almuerzo que mantuvo con Javier Milei en Casa Blanca – condicionara la ayuda a la Argentina según el resultado de las elecciones.

“Trump a Milei en Estados Unidos: Nuestros acuerdos están sujetos a quien gane las elecciones”, escribió la ex presidenta junto a la captura de la noticia publicada en un periódico. Y con ironía e incentivando a sus seguidores, sumó: “¡Argentinos… ya saben lo que hay que hacer!”.

Vale mencionar que recientemente, Trump dejó en claro que Argentina es uno de los aliados de EEUU en América del Sur junto a El Salvador y Costa Rica. “Estamos apoyando una gran filosofía. Es ideológico el apoyo”, afirmó el estadounidense. “Si a la Argentina le va a bien, otros lo van a seguir”, agregó.