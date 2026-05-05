Apareció el menor que era buscado en Corrientes Estaba en un paraje cercano a la ciudad de Goya junto a su papá, Josías Santos Regis. Era buscado desde el domingo pasado. La Policía de Corrientes informó que el chico está "sano y salvo".

El niño de seis años que era intensamente buscado desde el domingo en la provincia de Corrientes fue hallado este martes por la mañana en inmediaciones de la ciudad de Goya, mientras que su padre fue detenido por disposición judicial.

La novedad fue confirmada por fuentes de la Justicia a Infobae, desde donde detallaron que el menor fue localizado en el paraje El Duraznillo, un sector rural situado a la altura del kilómetro 720 de la Ruta Nacional 12.

Al momento de ser encontrado, el pequeño estaba junto a Josías Santos Regis, su padre. Desde las primeras horas de la investigación aparecía como la principal hipótesis en torno a su desaparición. Tras el procedimiento, el hombre fue arrestado por efectivos policiales y quedó a disposición de la Justicia.

Según indicaron las autoridades, el niño se encuentra en buen estado de salud y permanece bajo resguardo judicial.

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“Al parecer estaba en un parador llamado El Duraznillo”, contó el abuelo de N. (su nombre se preserva por ser menor de edad) en diálogo con TN. Por el caso se había activado la Alerta Sofía.

Su padre, que se lo había llevado el domingo tras un violento episodio que incluyó disparos en la casa de la madre, quedó detenido.

Diario Época indicó que la Policía de Corrientes informó que el niño está “sano y salvo” y fue hallado cerca de las 10.30 del martes.