Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje de mano gratuito Desde la compañía aérea explicaron que se trata de una medida para competir con las low cost; la decisión alcanza únicamente los vuelos nacionales.

Aerolíneas Argentinas informó que desde el lunes 4 de mayo se eliminó el equipaje de mano gratuito de la tarifa base de los vuelos nacionales: en cada pasaje solo se podrá incluir un bolso o mochilas con un máximo de 3 kilos. La medida empezó a regir en los boletos emitidos a partir de esta semana, es decir, no impactará en los pasajeros que hayan comprado un ticket antes del anuncio. La compañía argumentó que la decisión es para tener “más competencia”.

Fuentes de la aerolínea explicaron que el objetivo es ofrecer una tarifa que “compita con las que ofrecen las low cost”, que separan los valores del pasaje del costo del equipaje. “De esta manera es posible competir con una tarifa igualada en precio y condiciones”, indicaron.

Además, subrayaron que Aerolíneas Argentinas ofrecerá distintas familias de tarifas que tienen “condiciones específicas pensadas para cada segmento o perfil de pasajero”. Se dividen según las preferencias de los viajeros respecto a garantías del viaje, peso y valor del equipaje y cargos adicionales, entre otras condiciones.

En este sentido, todas las categorías incluirán en su pasaje un artículo personal de hasta 3 kilos, mientras que las condiciones “promo” y “base” no tendrán un equipaje de mano. Por su parte, el resto de los segmentos -plus, flex, promo premium economy y premium economy- contarán dentro de cada boleto con un carry on de hasta ocho kilos.

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Asimismo, desde la empresa detallaron que la medida no debería modificar la demanda en los pasajes: “El perfil de viajeros de Aerolíneas está bien definido y la elige porque es confiable y tiene una oferta amplia de rutas y destinos. La modificación apunta a disputar un segmento que privilegia el precio pero que eligiendo a la compañía tiene mayor disponibilidad de vuelos, rutas, horarios y puntualidad”.

En redes sociales, sin embargo, diferentes usuarios se quejaron de la medida y exigieron reducciones en los costos de los tickets en paralelo a la eliminación del pasaje. Algunos de ellos aseguraron que la normativa ya había sido implementada, sin embargo, desde la compañía aérea desmintieron la versión: “No es cierto. La confusión puede deberse a que hay una tarifa promo que no contemplaba el equipaje. Entró en vigencia con los tickets comprados a partir de hoy [lunes]”.

En comentarios que publicaron en redes sociales, muchos usuarios expresaron su malestar por la eliminación del equipaje de mano de la tarifa base y que el límite ahora sea de hasta 3 kilos. “Es increíble, siguen cobrándote por las mismas condiciones”, remarcaron.

Según el sitio oficial de Aerolíneas Argentinas, sumar un equipaje de mano a la tarifa base tiene un valor aproximado de 40.000 pesos.

La medida se da en un contexto complicado para los pasajeros aéreos, quienes sufrieron subas en los costos de los pasajes por el aumento del combustible a nivel global por la guerra en Medio Oriente. Por ejemplo, un pasaje de Aerolíneas Argentinas entre Buenos Aires y Río de Janeiro hoy tiene un valor aproximado de US$446, mientras que en febrero valía US$327,90, US$118,1 menos.

Además, el martes pasado, el Gobierno dispuso otro incremento en los precios por la actualización de la tasa de seguridad operacional que cobra la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Con la nueva normativa, la suba se traslada de forma directa al precio de los tickets.

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La línea de bandera, en tanto, destacó que en 2025, por primera vez en 20 años, tuvo ganancias y no necesitó subsidios. El año pasado, la compañía reflejó un resultado positivo de US$112 millones.

Fuente La Nación