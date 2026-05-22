Arca prorrogó Ganancias y Bienes Personales: hasta cuándo hay tiempo para presentar las declaraciones La medida también alcanza al Impuesto Cedular y beneficia a personas humanas y sucesiones indivisas. El organismo extendió los vencimientos tras pedidos de entidades profesionales de ciencias económicas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) extendió los vencimientos para presentar y pagar las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e Impuesto Cedular correspondientes al período fiscal 2025.

La medida alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas, tanto del régimen general como del régimen simplificado, y otorga alrededor de un mes más de plazo respecto del calendario habitual.

Según informó el organismo, las nuevas fechas fueron definidas tras pedidos realizados por entidades profesionales de ciencias económicas que reclamaban más tiempo para confeccionar correctamente las declaraciones.

Cuáles son las nuevas fechas

Impuesto a las Ganancias: 27 de julio de 2026

Bienes Personales: 27 de julio de 2026

Impuesto Cedular: 27 de julio de 2026

Declaraciones juradas informativas: 31 de julio de 2026

Las declaraciones informativas alcanzadas son las previstas en las resoluciones generales 2442 y 4003.

Desde el organismo señalaron que la resolución busca “optimizar los canales de diálogo” con los consejos y entidades profesionales de todo el país, además de “simplificar los procesos de cumplimiento fiscal”.