Milei confirmó la baja de retenciones para el campo y fijó en cero la alícuota para tres sectores industriales Durante el acto por el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el Presidente detalló el nuevo esquema de reducción de los derechos de exportación para el trigo, la cebada y la soja. Además, anunció beneficios impositivos para la industria y lanzó fuertes críticas contra la oposición.

El presidente de la Nación, Javier Milei, anunció este viernes una reducción en los derechos de exportación (retenciones) que beneficiará tanto al sector agropecuario como a rubros clave de la industria. Las medidas fueron confirmadas durante su discurso en el acto de celebración por el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde estuvo acompañado por funcionarios de su gabinete.

Bajo la premisa de que “los impuestos son un robo” y que la misión de su gestión es “achicar al Estado para bajar impuestos”, el mandatario detalló el cronograma de alivio fiscal que implementará el Gobierno en el corto y mediano plazo.

El nuevo esquema de retenciones

Las medidas anunciadas por el jefe de Estado se estructuran de la siguiente manera:

Trigo y cebada: La alícuota de retenciones bajará del 7,5% al 5,5% a partir de junio de este año.

La alícuota de retenciones bajará del 7,5% al a partir de junio de este año. Soja: Se aplicará una reducción gradual de entre un cuarto de punto y medio punto porcentual por mes, comenzando en enero de 2027 y extendiéndose hasta 2028 (condicionado a una eventual reelección).

Se aplicará una reducción gradual de entre un cuarto de punto y medio punto porcentual por mes, comenzando en y extendiéndose hasta 2028 (condicionado a una eventual reelección). Industrias automotriz, petroquímica y de maquinarias: Pasarán a tributar 0% de derechos de exportación por el plazo de un año, abarcando desde julio de 2026 hasta junio de 2027.

“Que se achique el Estado y se agrande el mercado para que podamos tener más prosperidad”, exhortó el Presidente. En la misma línea, calificó como “imperdonable” el trato histórico hacia el sector agropecuario, denunciando un “modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes”.

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Críticas a la oposición y defensa de la gestión

Durante su intervención, Milei aprovechó el escenario para repasar los números de su administración y cargar duramente contra la oposición, a la que acusó de haber intentado un “golpe de Estado” coordinado durante el año pasado.

Según el mandatario, las presiones políticas, los intentos de juicio político y el fomento del “descontrol en la calle” configuraron un ataque financiero que estimó en 70 mil millones de dólares. “Jamás en la vida se vio un ataque de semejante magnitud y jamás pudo la Argentina resistir como ha resistido gracias a este maravilloso modelo que diseñó Toto Caputo”, destacó, elogiando a su ministro de Economía.

En el plano macroeconómico, Milei aseguró que su gobierno logró bajar la pobreza a la mitad, sacar de esa condición a 14 millones de argentinos y marcar un récord histórico de exportaciones con un crecimiento del 33%. “Argentina tiene la recesión más loca del mundo porque acaba de mostrar un crecimiento del 5,5% interanual y 3,5% desestacionalizado”, ironizó.

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Finalmente, celebró las recientes victorias legislativas del oficialismo en la Cámara de Diputados, donde aseguró haber ganado “13 a 0 a los kukas y a los enemigos del progreso”. Para cerrar, comparó a su equipo de gobierno con íconos musicales: “Son como los Rolling Stones, o como Gardel con la guitarra eléctrica”.

El evento contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el canciller Pablo Quirno.