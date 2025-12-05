Argentina vuelve al mercado de capitales con un bono en dólares para afrontar vencimientos El ministro Luis Caputo anunció la emisión de un título de deuda a cuatro años y una tasa de 6,5% con legislación local. Es la primera emisión en moneda extranjera desde 2018.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el regreso de Argentina a la emisión de deuda en dólares, la primera operación de este tipo desde el año 2018. El anuncio se realiza con el objetivo de garantizar el pago de los vencimientos que la nación debe afrontar a principios de 2026.

Se trata de un bono en dólares, con un plazo de cuatro años y una tasa de interés del 6,5%, el cual estará regido por legislación local.

Caputo subrayó la importancia de esta nueva emisión, remarcando que es un “dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas”. En una entrevista televisiva, el funcionario explicó que el propósito es claro: “La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas”.

Según Caputo, el éxito de la operación tendrá efectos macroeconómicos positivos, ya que “acumular reservas implica mejorar el balance del Banco Central, que siga bajando el riesgo país y las tasas de interés local”.

En otro punto de la entrevista, el ministro aseguró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) respalda la política económica en curso: “El Fondo está de acuerdo con lo que estamos haciendo”, afirmó.