Así cerró el dólar este jueves, en los bancos argentinos El blue bajó $20, el MEP cayó más de $11 y el promedio bancario cerró con fuertes retrocesos

Este jueves 14 de agosto, la jornada cambiaria cerró en baja para los tres segmentos. El dólar blue cayó $20 y finalizó en $1.300 para la compra y $1.320 para la venta (-1,49%), el MEP retrocedió $11,23 y $11,07 hasta $1.307,59 y $1.308,29 (-0,84%) y el promedio de los bancos mostró bajas generalizadas, con el ICBC y Santander liderando las caídas.

En el sistema bancario, el Banco Nación finalizó en $1.270 para la compra y $1.310 para la venta, tras caer $15 en ambas puntas. El BBVA terminó en $1.270 y $1.310, con bajas de $20. El Banco Provincia cerró en $1.260 y $1.310, retrocediendo $25.

El Banco Santa Fe y el Banco Entre Ríos finalizaron en $1.280 para la compra y $1.310 para la venta, con caídas de $20. Banco Galicia cerró en $1.270 y $1.310, con retrocesos de $10. Banco Santander Río registró la mayor baja del día junto al ICBC, cerrando en $1.265 y $1.305 (-$25).

El Banco Credicoop finalizó en $1.275 para la compra y $1.315 para la venta (-$15). Banco Macro se mantuvo estable en $1.292 y $1.332. Banco Bica no tuvo cambios y cerró en $1.284 y $1.337. El ICBC recortó $40 en la compra y $30 en la venta, para cerrar en $1.245 y $1.307.

Dólar MEP en baja

En la jornada de hoy, el dólar MEP retrocedió $11,23 en la compra y $11,07 en la venta, cerrando en $1.307,59 y $1.308,29 respectivamente. La variación fue de -0,84% y el spread se mantuvo en $0,70.

El blue, en terreno negativo

El dólar blue mostró debilidad, con una caída de 1,49% que dejó al dólar blue en $1.320 para la venta. La brecha con el MEP se ubicó en $11,71 en el precio de venta.