Atacaron con piedras a la caravana de Javier y Karina Milei en Lomas de Zamora La comitiva fue evacuada tras los piedrazos. Espert se fue en moto, mientras que el Presidente y su hermana fueron trasladados en camioneta. El vocero Manuel Adorni le apuntó a "militantes kirchneristas" como supuestos autores de las agresiones. Las imágenes

Javier Milei, su hermana Karina y José Luis Espert -entre otros- encabezaron este miércoles una caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora (Buenos Aires). Sin embargo, lo que tenía ánimos de celebración terminó antes de lo previsto: fueron atacados a piedrazos. Según trascendió, nadie resultó herido y hay dos personas detenidas.

Foto: EFE

La comitiva del Presidente fue evacuada de inmediato. A José Luis Espert lo sacaron del lugar en la moto de un militante, mientras que al primer mandatario y Karina, en camioneta. “En un momento, cayeron piedras muy cerca del presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías le tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”, declaró el diputado.

Foto: EFE

Además, apuntó directamente contra los seguidores de Cristina Fernández. “La violencia del kirchnerismo en plena campaña es una cosa llamativa. El otro día hubo varios jóvenes que terminaron internados en Junín y ahora vuelve a ocurrir un hecho de violencia en territorio kirchnerista. Ante la incapacidad de discutir ideas, recurren a las difamaciones y a las operaciones. Este es el símbolo de la campaña. No nos van a amedrentar. Hay mucha gente que van a cambiar y vamos a seguir yendo a la PBA”, dijo.

“La violencia interrumpió la caravana. Esto es el kirchnerismo, es violencia. Lo acuso al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, por lo que nos pasó”, apuntó Espert.

En esa misma línea se expresó el vocero presidecial Manuel Adorni en sus redes sociales. Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más. Fin”.

Acto seguido, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, escribió en su cuenta personal de X: “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo. Nunca Más”.