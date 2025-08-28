Qué pasará con los feriados trasladables que caen en fin de semana El Gobierno nacional oficializó, a través del Decreto 614/2025, una nueva reglamentación sobre los feriados trasladables. La medida busca aclarar qué sucederá cuando estas fechas coincidan con sábado o domingo, algo que hasta ahora no estaba definido con precisión en la legislación vigente.

De acuerdo con lo establecido, los feriados trasladables podrán moverse al lunes siguiente o al viernes previo, según determine la Jefatura de Gabinete, que es la autoridad de aplicación en esta materia. El objetivo es evitar confusiones y garantizar que se cumpla el espíritu de la Ley N° 27.399, que organiza los feriados nacionales, además de fomentar la previsibilidad en actividades productivas, educativas y turísticas.

El próximo feriado en discusión

El primer caso en aplicarse será el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año cae domingo. Ahora resta esperar la decisión de la Jefatura de Gabinete sobre si se trasladará al lunes 13 o al viernes 10.

Los feriados que quedan en 2025

Además del de octubre, el calendario marca otras fechas claves:

Noviembre: habrá un fin de semana largo XL, ya que el viernes 21 fue declarado día no laborable con fines turísticos y el lunes 24 será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional (originalmente previsto para el 20 de noviembre).

Diciembre: se mantienen dos feriados inamovibles. El lunes 8, Día de la Inmaculada Concepción de María, y el jueves 25, Navidad. Ambas fechas suelen movilizar gran cantidad de actividades turísticas, sociales y culturales.

Con estas disposiciones, el Gobierno busca ofrecer mayor certidumbre en la organización de feriados y al mismo tiempo incentivar el turismo interno, especialmente en los fines de semana largos.