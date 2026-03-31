Ataque en una escuela: el tirador llevó la escopeta en la mochila, la armó en el baño y comenzó a disparar El fiscal regional de Rafaela Carlos Vottero brindó toda la información oficial respecto del ataque perpetrado este lunes en la escuela Nº 40 “Mariano Moreno”, por el que asesinaron a un chico de 13 años y otros ocho resultaron heridos.

El jefe de fiscales de la circunscripción de Rafaela Carlos Vottero brindó este martes toda la información oficial respecto del ataque perpetrado el lunes en la escuela Nº 40 “Mariano Moreno” de la localidad de San Cristóbal, por el que asesinaron a Ian Cabrera (13) e hirieron a ocho chicos más. Según estableció, Gino C., el agresor, llevó la escopeta en la mochila –no en el estuche de su guitarra–, la armó en el baño y luego comenzó a disparar. Afirmó que desde el Ministerio Público de la Acusación pedirán que no vuelva a la ciudad donde tuvo lugar el trágico hecho.

“El arma la ingresó dentro de la mochila. Ahí estaba la cartuchería, el cinturón –porta cartuchos–. Dentro del baño pone el arma en condiciones de ser usada y el cinturón”, dijo Vottero en diálogo con A24, por lo que la mecánica del caso difiere de algunos testimonios recolectados minutos después de los escopetazos.

Consultado sobre las declaraciones de testigos que lo vieron “ido” al momento de ser reducido por el personal de mantenimiento del establecimiento educativo, el fiscal regional respondió: “Consciente o inconsciente es un menor no punible, no va a estar alcanzado por la actuación penal, no se lo puede imputar. No tiene relevancia. Lo vamos a determinar con pericias psicológicas y psiquiátricas, pero no va a generar ninguna consecuencia en la acción punitiva”.

Además, adelantó que en la audiencia informativa que tendrá lugar el próximo viernes en los Tribunales provinciales de Rafaela, el Ministerio Público de la Acusación solicitará que Gino C. no regrese a San Cristóbal como medida de protección a las víctimas del hecho y del propio adolescente.

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También señaló –en consonancia con lo ya declarado por el fiscal Luis Schiappa Pietra en Radio 2– que “no hay constancia” de que el tirador haya sufrido “bullying o un conflicto intrafamiliar”. “A 24 horas del hecho es la evidencia de la investigación”, concluyó.

Ante la pregunta de si el adolescente estaba bajo el consumo de estupefacientes, afirmó: “En este momento eso no asoma. Quiero ser prudente”.

Por último, confirmó que fueron cuatro los disparos realizados. “El arma la tenemos secuestrada. Era de su abuelo. Es calibre 12/70, de dos caños superpuestos. Funciona cada dos disparos. Se efectúan dos disparos y se vuelven a cargar dos cartuchos. Sabemos que fueron cuatro y después el personal de mantenimiento lo redujo”, finalizó.