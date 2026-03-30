Horror en Santa Fe: “El arma la llevó en un estuche de guitarra”, dijo la mamá de una alumna Padres y madres de estudiantes de la escuela Normal Superior Nº 40 “Mariano Moreno” brindaron información respecto del ataque perpetrado por un chico de 15 años, quien mató a un adolescente de 13 e hirió a otros dos en el interior del establecimiento educativo.

Padres y madres de alumnos de la escuela Normal Superior Nº 40 “Mariano Moreno”, donde un estudiante de 15 años mató de un escopetazo a un adolescente de 13 años e hirió a otros dos, brindaron información respecto del ataque. “El arma la llevó en el estuche de una guitarra”, señaló la mamá de una de las testigos del hecho.

“Mi nena llegó llorando. Me dijo que un chico entró con un arma de fuego y empezó a disparar. Decía que le iba a disparar a todo un curso”, contó Silvana, madre de una alumna, en diálogo con el canal Todo Noticias.

Silvana añadió que el ataque tuvo lugar cuando estaban por ingresar todos los estudiantes al izamiento de la bandera nacional. “Consolé a mi hija, la senté, y le pregunté qué estaba pasando. Sigo en shock, no lo puedo creer. El arma la llevó en un estuche de guitarra para que no se dieran cuenta”, concluyó.

Por su parte, Manuel, padre de otra alumna, explicó en el mismo canal: “A veces soy docente ahí. No es una escuela donde uno pueda llegar a pensar una situación así. Nadie espera este tipo de acciones. Sé que este chico (el agresor) hace deportes, es normal”.

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De acuerdo a los datos brindados desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, por los disparos murió un chico de 13 años y resultaron heridos otros dos adolescentes, uno de 13 años y otro de 15 años. Uno de los lesionados fue trasladado hasta un hospital de Rafaela.