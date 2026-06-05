Banco Macro reafirma su liderazgo en el sector minero del NOA en el BRITDAY 2026 La entidad financiera participó del encuentro organizado por la Cámara de Comercio Argentino Británica en Salta, donde destacó su rol estratégico en el desarrollo de la minería y ratificó su compromiso con el crecimiento del Noroeste Argentino.

Banco Macro participó del primer BRITDAY 2026, el encuentro organizado por BritCham Argentina bajo el lema “Fortaleciendo el corredor de inversión UK-NOA”, que reunió a autoridades provinciales, representantes diplomáticos, empresarios e inversores para analizar las oportunidades de desarrollo económico entre el Reino Unido y el Noroeste Argentino.

La jornada tuvo lugar en la provincia de Salta y contó con la participación del gobernador Gustavo Sáenz, el embajador británico en Argentina, David Cairns, y el presidente de la Cámara de Comercio Argentino Británica, Gonzalo Ketelhohn, quienes encabezaron la apertura del evento.

Durante el encuentro se abordaron las perspectivas de crecimiento de sectores estratégicos para la región, como la minería, la energía, la infraestructura y los servicios especializados, considerados motores fundamentales para el desarrollo económico del NOA.

En representación de Banco Macro, disertó Juan Mazzón, director de Estrategia de la entidad, quien analizó el contexto macroeconómico nacional, el crecimiento sostenido de la actividad minera y el papel que desempeña el banco como aliado estratégico del sector.

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“Hemos determinado que queremos ser el banco líder, el socio estratégico de la minería. Fuimos pioneros cuando en 2021 creamos la vertical de minería en el banco. Queremos ser un nexo natural entre las empresas mineras y los gobiernos locales, y expandir nuestras opciones de financiamiento y servicios a toda la cadena de valor del sector minero”, afirmó Mazzón durante su exposición.

El directivo destacó además que la minería atraviesa una etapa de transformación estructural que impactará significativamente en la economía argentina durante la próxima década. Entre los principales indicadores mencionó que las exportaciones mineras alcanzaron los USD 6.000 millones en 2025, mientras que el litio generó exportaciones por USD 915 millones.

Asimismo, señaló que durante el primer trimestre de 2026 las exportaciones del sector crecieron un 82% respecto del mismo período del año anterior, con un incremento del 112% en el caso específico del litio.

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Mazzón también remarcó que actualmente existen 325 proyectos mineros activos en el país, de los cuales el 82% se encuentra en etapas tempranas de desarrollo, lo que representa un importante potencial de crecimiento para la actividad en los próximos años.

Otro de los datos destacados fue el volumen de inversiones proyectadas a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuyo pipeline alcanza los USD 95.000 millones, una cifra superior al total del crédito otorgado al sector privado por el sistema financiero argentino.

Además, recordó que las proyecciones oficiales estiman un superávit comercial minero de USD 162.000 millones para los próximos diez años, consolidando a la minería como uno de los principales generadores de divisas para el país.

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En este contexto, Banco Macro reafirmó su compromiso con el desarrollo de la actividad minera, respaldado por una fuerte presencia territorial. La entidad cuenta con la red de sucursales más extensa entre los bancos privados de Argentina, con el 72% de sus puntos de atención ubicados en el interior del país.

Particularmente en el Noroeste Argentino, dispone de más de 240 puntos de atención y actúa como agente financiero en tres provincias de la región. Su cobertura abarca el denominado triángulo del litio y otras zonas de alta relevancia minera, una característica que le permite posicionarse como uno de los principales socios financieros para el crecimiento del sector.

Con su participación en BRITDAY 2026, Banco Macro ratificó su apuesta por el desarrollo productivo del NOA y su objetivo de consolidarse como el principal aliado financiero de la minería argentina, una actividad que se perfila como uno de los pilares del crecimiento económico del país en los próximos años.

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“Cuando Banco Macro habla de minería piensa en grande. Pensar en grande es pensar en Macro”, destacaron desde la entidad al cierre del encuentro.