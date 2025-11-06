Bancos cerrados por el día del bancario Las sucursales bancarias de todo el país permanecerán cerradas al público este jueves 6 de noviembre, debido a la conmemoración del Día del Bancario, fecha que recuerda la constitución de la Asociación Bancaria en 1924.

Si bien la fecha no es un “feriado bancario” estricto a nivel nacional según el Banco Central (BCRA), el convenio colectivo de trabajo del gremio establece este día como de descanso obligatorio para todo el personal. Por lo tanto, no habrá atención presencial.

Cómo Operar y Qué Canales Estarán Habilitados

La buena noticia es que todos los canales automáticos y digitales funcionarán con normalidad para las operaciones esenciales del día a día:

Servicios que Funcionarán con Normalidad:

Canales Digitales: Home banking y aplicaciones móviles están operativos para consultas de saldo, transferencias electrónicas y pagos de servicios.

y aplicaciones móviles están operativos para consultas de saldo, transferencias electrónicas y pagos de servicios. Efectivo: La red de cajeros automáticos funcionará sin interrupciones para extracciones, depósitos y otras operaciones en terminales de self-service .

La red de funcionará sin interrupciones para extracciones, depósitos y otras operaciones en terminales de . Medios de Pago: Las tarjetas de débito y crédito, así como las billeteras virtuales, mantienen su funcionamiento habitual para compras y pagos electrónicos.

Trámites Suspendidos y Demoras:

Atención Presencial: No habrá posibilidad de realizar trámites en ventanilla, asesoramiento o gestiones que requieran firma en sucursales.

No habrá posibilidad de realizar trámites en ventanilla, asesoramiento o gestiones que requieran firma en sucursales. Vencimientos y Liquidación: Operaciones que dependen de la compensación interbancaria automática, como ciertos vencimientos de obligaciones o transferencias específicas, se postergarán automáticamente y se harán efectivas el próximo día hábil, el viernes 7 de noviembre.

Se recomienda a los usuarios anticipar o utilizar los medios digitales para cualquier operación que no pueda esperar a mañana.