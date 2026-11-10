“¡Buenas noches, Argentina!”: el papa León XIV cerró su intensa jornada sorprendiendo a los fieles en la calle Tras compartir una cena con obispos en el Arzobispado porteño, el Sumo Pontífice salió a la puerta de la Nunciatura Apostólica para saludar a la multitud que hacía vigilia. Les impartió su bendición y, con humor, les hizo gestos para que fueran a dormir.

En el cierre de una maratónica e intensa jornada que marcó su segundo día en la Argentina y el inicio de su agenda estrictamente pastoral, el papa León XIV volvió a romper el protocolo para regalarle un momento inolvidable a los fieles que lo aguardaban sobre la avenida Alvear.

Cerca de las 20:30 de la noche, luego de haber compartido una cena de camaradería con obispos en la sede del Arzobispado porteño, el Sumo Pontífice sorprendió a todos al asomarse a las puertas de la Nunciatura Apostólica. Su intención era clara: impartir su bendición y despedirse cara a cara del pueblo argentino antes de su merecido descanso.

“¡Buenas noches, Argentina!”, exclamó el Santo Padre con una enorme sonrisa, desatando la emoción inmediata, los aplausos y los cánticos de los cientos de vecinos y peregrinos que acampaban y hacían vigilia en las inmediaciones de la residencia papal en Buenos Aires.

El líder de la Iglesia Católica se tomó unos minutos para retribuir las infinitas muestras de afecto y, en un gesto de profunda cercanía y complicidad que generó risas entre los presentes, les hizo reiteradas señas con las manos indicándoles que ya era hora de que todos se fueran a dormir para recargar energías de cara a los eventos multitudinarios que restan en su gira.