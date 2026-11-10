Con referencias al cura Brochero y a Mama Antula, el Papa ofició su segunda misa en Argentina Se estima que unas 800 mil personas acompañaron a León XIV, que antes de la ceremonia religiosa recorrió en el papamóvil el pedio donde se programó la actividad.

Una verdadera multitud acompañaba al papa León XIV en el predio cordobés de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), donde poco después de las 10 comenzó su segunda misa en suelo argentino. Antes, el jefe de la Iglesia Católica recorrió el lugar en el papamóvil y saludó a los fieles. Durante su homilía, y cubierto de aplausos, destacó el ejemplo del cura Brochero y Mama Antula, la primera santa argentina. A las 12.27, en tanto, el vehículo que trasladaba al Papa recorría las calles de la ciudad y él saludaba a los fieles.

“No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida”, observó León XIV “desde el centro geográfico del país”. Y señaló que así como la Argentina fue dotada de bellezas naturales como la sierras cordobesas, también fue fértil en esos buenos ejemplos de santidad.

“Hagamos memoria, en primer lugar, San José Gabriel del Rosario Brochero”, dijo el pontífice norteamericano, entre vítores. “Este sacerdote fue un verdadero enamorado del señor, que supo encontrar en la oración la fortaleza de su vida”, agregó. Y siguió: “María Antonia (Mama Antula) supo aunar la oración con la ayuda al prójimo”.

“Como nos recordaba Francisco, los pobres tienen necesidad de dios y de gente que exprese con su vida la fuerza del amor crtistiano”, reflexionó y conminó: “Estamos todos llamados a la santidad”.

Familias, grupos parroquiales y delegaciones de varias provincias, entre ellas Santa Fe, llegaron desde la tarde del lunes. Muchos llevaron bolsas de dormir y abrigo para pasar la madrugada en el lugar. La vigilia alternó momentos de oración con folclore y cuarteto, con Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave y Q’Lokura entre los artistas anunciados. En uno de los momentos de la noche, un espectáculo de drones escribió en el cielo la frase “Nadie sobra”.

La Municipalidad estimó que unas 800 mil personas asistieron a la misa. Para distribuir al público, el predio se dividió en sectores con pantallas gigantes.

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El Papa despegó a las 7.10 de Aeroparque y en el aeropuerto de Pajas Blancas lo esperaban el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi. Jesuita y cercano a Jorge Bergoglio, Rossi fue elevado a cardenal por Francisco en 2023.

Al terminar la celebración, el Papa conversó en el mismo predio con 20 personas convocadas por el episcopado cordobés, entre ellas trabajadores de la economía popular y responsables de comedores. El encuentro retomó uno de los temas que León XIV abordó el lunes en la Universidad Católica Argentina, donde pidió políticas para crear empleo ante sindicalistas, empresarios y dirigentes sociales. De allí, recorrió en el papamóvil las calles cordobesas y saludó a los fieles rumbo al Arzobispado.

A las 15.15, León XIV tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. El público podrá acompañar desde la plaza San Martín. El regreso a Buenos Aires está programado para las 16.55 y, a las 20.15, el pontífice participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

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El miércoles, la última misa en Luján

León XIV celebrará este miércoles su última misa en la Argentina a las 10 en la plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, santuario de la patrona del país. Será su tercera misa pública desde que llegó al país, después de las celebraciones en Palermo y Córdoba.

Antes de viajar a Luján, el pontífice visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. La despedida oficial está prevista para las 13.30 en el aeropuerto de Ezeiza. A las 14 partirá hacia Lima, donde continuará su gira sudamericana.