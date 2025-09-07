Buenos Aires abre las urnas en unas elecciones legislativas decisivas Comenzaron las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde más de 14 millones de votantes definirán una disputa clave entre La Libertad Avanza y el peronismo.

La provincia de Buenos Aires amaneció este domingo 7 de septiembre en un clima de expectativa política. Con más de 14,3 millones de ciudadanos habilitados para votar, comenzaron las elecciones legislativas que definirán la nueva composición de la Legislatura provincial, donde se renovarán 46 bancas de diputados y 23 de senadores.

El distrito electoral más grande del país se convierte en el epicentro de la política nacional, en una contienda que aparece fuertemente polarizada entre La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo. El resultado será clave para el futuro político inmediato, no solo en el territorio bonaerense, sino también en la proyección del escenario nacional.

Para el gobierno de Javier Milei, que selló una alianza con el PRO, los comicios bonaerenses representan una oportunidad crucial de consolidar su gestión libertaria con mayor presencia en la provincia. Desde el inicio de la campaña, LLA apostó fuerte por este distrito, con la incorporación de figuras cercanas al Ejecutivo, como el vocero presidencial Manuel Adorni, y un despliegue territorial enfocado tanto en el conurbano como en el interior provincial.

Del otro lado, el peronismo busca mantener y ampliar su influencia en Buenos Aires, consciente de que este bastión electoral será determinante para sostener su rol opositor en el plano nacional.

La jornada se extenderá hasta las 18 horas y se espera que los primeros resultados oficiales comiencen a conocerse en la noche, en medio de un clima político marcado por la tensión y las altas expectativas.