Bullrich habló de un “95% cerrado” con los aliados y confirmó la sesión para el 11 de febrero “Nosotros creemos que sí. Si no, no convocaríamos”, dijo la jefa libertaria al consultarle si ya tiene los votos asegurados. Los dialoguistas vieron buena recepción del Gobierno y continuarán las conversaciones

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, se reunió esta tarde con sus pares dialoguistas y confirmó que el miércoles de la semana próxima habrá una sesión extraordinaria para debatir la reforma laboral, la cual dijo que está en un “95% cerrada”. Por su parte, los aliados percibieron una buena recepción del Gobierno, aunque continuarán las conversaciones por áreas aún no cerradas, con el fin de llegar a una versión final para el martes 10.

“Nosotros creemos que sí. Si no, no convocaríamos”, manifestó Bullrich al ser consultada por los votos para la iniciativa, más allá de que no todos se ubican en esa misma sintonía. El convite duró más de dos horas y se realizó en la oficina central de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta. Al término del encuentro, la exministra de Seguridad dio declaraciones junto al presidente de la bancada del centenario partido, Eduardo Vischi (Corrientes).

También participaron de la cumbre los titulares del PRO y Provincias Unidas en el Senado, Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes), respectivamente. Del lado de silvestres provinciales se sumaron el misionero renovador -no massista- Carlos Arce, la neuquina Julieta Corroza, la tucumana Beatriz Ávila y la chubutense Edith Terenzi, entre otras. Faltaron, a diferencia de la semana pasada, la salteña Flavia Royón y la santacruceña Natalia Gadano.

“Pudimos avanzar en varios temas en los que surgían dudas y logramos algún entendimiento. Todavía quedan cuestiones por delinear, pero en general, estamos conformes con el texto al que se está arribando. Ya estamos firmando un pedido de sesión para el día 11 y tratamos, en lo posible, de llegar a ese día con el pleno acuerdo del proyecto”, sentenció Vischi.

Cuando se le preguntó por el capítulo fiscal y la eventual caída en la coparticipación hacia distritos -Nación es la que más perdería-, el correntino detalló: “Hasta ahora, estamos en duda. Es uno de los temas que realmente nos preocupan porque, en definitiva, tiene que ver con las previsiones para las provincias. Por lo menos, lo estamos limando, tenemos algunas alternativas y va a depender de las últimas reuniones que podamos tener“. Otro ítem con guiño apuntaría, en principio, a beneficios hacia medianas empresas y no sólo a grandes.

Por su parte, Bullrich aclaró: “Nosotros hemos decidido, en esta mesa, trabajar sin hablar de cuáles son los cambios que hemos llegado a un acuerdo, porque pensamos que es mejor trabajar así y que, de alguna manera, la ley se discuta cuando se tenga que discutir y no se vaya discutiendo por partes”.

Tras ello, la jefa libertaria y enlace con la Casa Rosada resaltó: “Ya, prácticamente, tenemos el 95% en los temas cerrados. Hay algunos temas que, como ustedes saben, tienen que ver con lo que discuten gobernadores, senadores, el ministro de Economía y el del interior. Bueno, eso está abierto. Ha quedado como que el martes en la mañana tiene que estar todo cocinado”.

Quienes fueron parte de la cumbre no mencionaron casi nada sobre las potenciales modificaciones a la ley de glaciares, aunque desde un despacho -y la Casa Rosada- se deslizó que dicha iniciativa “viene bien” y podría ser incluida el miércoles 11. Los gobernadores mineros piden votarla a dos manos, aunque aún hay pocas precisiones relacionadas con esta cuestión. La única asegurada, hoy, es la laboral.

