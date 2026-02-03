El diputado nacional por La Libertad Avanza, Mariano Campero, publicó un duro mensaje en sus redes sociales en el que criticó la realidad social, económica e institucional de Tucumán, y afirmó que su espacio político trabaja para impulsar una transformación en la provincia. Además, el legislador mantuvo anoche un encuentro con su grupo político en Yerba Buena.
A través de su cuenta oficial, el legislador sostuvo que el objetivo es “transformar la vida de los tucumanos” y construir una provincia “próspera”, en la que se puedan resolver problemáticas estructurales como las inundaciones. En ese sentido, atribuyó la situación actual a “la corrupción, la desidia, el amiguismo político y el peronismo”.
Campero aseguró que Tucumán atraviesa un escenario de abandono, al mencionar falencias en infraestructura vial, altos índices de pobreza y exclusión social. Además, cuestionó el funcionamiento de las instituciones, particularmente el Poder Judicial, al que calificó como “politizado y alejado de la gente”.
En su publicación, el diputado también enumeró obras que, según su visión, no se concretaron, entre ellas la autopista a Las Termas, la autopista completa hacia Salta, la conexión vial con Catamarca y la nueva traza de la ruta nacional 38.
Asimismo, planteó que su espacio político busca “sacar a Tucumán de entre las cinco peores provincias y ponerla entre las cinco mejores”, con un proyecto basado en valores, cultura, trabajo y educación. En ese marco, recordó el rol histórico de la provincia en la independencia nacional y en el desarrollo institucional del país.
Por último, Campero ratificó su alineamiento político con el presidente Javier Milei, al afirmar que su sector acompaña la gobernabilidad a nivel nacional y que buscará replicar ese respaldo en el ámbito provincial, con la premisa de que “otro Tucumán es posible”.