Campero cuestionó la realidad de Tucumán y aseguró que buscarán “ponerla entre las cinco mejores provincias” El diputado nacional publicó un mensaje en redes sociales donde responsabilizó al peronismo por la crisis provincial, criticó la falta de obras e instituciones y ratificó su alineamiento político con el presidente Javier Milei.

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Mariano Campero, publicó un duro mensaje en sus redes sociales en el que criticó la realidad social, económica e institucional de Tucumán, y afirmó que su espacio político trabaja para impulsar una transformación en la provincia. Además, el legislador mantuvo anoche un encuentro con su grupo político en Yerba Buena.

A través de su cuenta oficial, el legislador sostuvo que el objetivo es “transformar la vida de los tucumanos” y construir una provincia “próspera”, en la que se puedan resolver problemáticas estructurales como las inundaciones. En ese sentido, atribuyó la situación actual a “la corrupción, la desidia, el amiguismo político y el peronismo”.

Campero aseguró que Tucumán atraviesa un escenario de abandono, al mencionar falencias en infraestructura vial, altos índices de pobreza y exclusión social. Además, cuestionó el funcionamiento de las instituciones, particularmente el Poder Judicial, al que calificó como “politizado y alejado de la gente”.

En su publicación, el diputado también enumeró obras que, según su visión, no se concretaron, entre ellas la autopista a Las Termas, la autopista completa hacia Salta, la conexión vial con Catamarca y la nueva traza de la ruta nacional 38.

Asimismo, planteó que su espacio político busca “sacar a Tucumán de entre las cinco peores provincias y ponerla entre las cinco mejores”, con un proyecto basado en valores, cultura, trabajo y educación. En ese marco, recordó el rol histórico de la provincia en la independencia nacional y en el desarrollo institucional del país.

Por último, Campero ratificó su alineamiento político con el presidente Javier Milei, al afirmar que su sector acompaña la gobernabilidad a nivel nacional y que buscará replicar ese respaldo en el ámbito provincial, con la premisa de que “otro Tucumán es posible”.