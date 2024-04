Bullrich no descartó el protocolo anti piquete en la marcha universitaria La ministra de Seguridad calificó de “rara” la movilización nacional de este martes a favor de la universidad y la educación pública. Aseguró que estarán atentos para aplicar el procedimiento de seguridad. “Sergio Massa, Axel Kicillof, Hugo Yasky, Pablo Moyano: vamos a ir a cuidarlos para que sigan tirando tirando la cuerda”, lanzó.

A horas de que comience la movilización en todo el país en reclamo de más presupuesto para las universidades nacionales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich calificó la convocatoria como “rara” y “compleja”, apuntó contra algunos de los participantes y no descartó la aplicación del protocolo antipiquetes.

La funcionaria analizó convocatoria de hoy: “Todos los sectores de la sociedad están necesitando tener un presupuesto menor” sostuvo, según publicó Infobae. “Sergio Massa, Axel Kicillof, Hugo Yasky, Pablo Moyano: vamos a ir a cuidarlos para que sigan tirando tirando la cuerda, sigan generando una situación de tensión en un país que necesita levantarse”, apuntó.

Bullrich aseguró que el Gobierno les dio a las universidades “un presupuesto importante en los últimos días”.

“Todos los sectores de la sociedad están necesitando tener un presupuesto menor porque todos necesitamos salir de la crisis brutal en la que la Argentina está. Es necesario que todos los sectores comprendan el momento histórico. Ayer lo dijo el presidente bien clarito, necesitamos tener déficit cero, bajar la inflación para empezar a crecer. Y ese camino no se tuerce, más allá de los Massa, los Kicillof, de la CGT o de la CTA y del elenco estable que hoy se va a movilizar”, sostuvo en declaraciones a la prensa al salir de su domicilio esta mañana.

La ministra también minimizó la participación del mundo universitario en la convocatoria de hoy al afirmar que hay “millones de estudiantes que comprenden muy bien lo que el Gobierno está haciendo”.

“Es una marcha compleja donde muchos intereses se juntan para querer poner en jaque al Gobierno. Tenemos ciertas precauciones respecto a cuál es el objetivo final, más allá de estudiantes y profesores que puedan pedir por su presupuesto como tantos sectores lo hacen, sabiendo que el país entero está en un momento en el que debe ajustarse para salir adelante. Es una marcha rara, hay demasiados intereses que se juntan”, subrayó la funcionaria.

Respecto del operativo de seguridad, Bullrich explicó que actuarán las fuerzas federales, aunque también se está coordinando con el Gobierno de la Ciudad. “El temperamento va a ser siempre respetar el protocolo que hemos planteado en el marco del tipo de marcha que encontremos hoy en la calle”, dijo.

El Gobierno optó por confrontar con el sistema universitario y Bullrich sostuvo que la decisión era aplicar el Protocolo Para el Orden Público, conocido como protocolo anti piquetes. Se trata del instrumento que implementó la funcionaria desde que asumió en su cargo, el 10 de diciembre, y ejecutó en cada movilización piquetera, de movimientos sociales o espacios políticos.

Sin embargo, hubo movilizaciones masivas por efemérides, como la del 24 de marzo, en la que el Gobierno no aplicó ese protocolo. Si bien hubo despliegue preventivo de fuerzas, los oficiales no intervinieron para evitar los cortes de calle. Desde el Ministerio de Seguridad le explicaron a Infobae que la implementación de esa medida está relacionada con el contenido de cada movilización. “No es lo mismo que muevan gente y militantes para cortar calles, bloquear accesos y hacer piquetes, que algún tipo de convocatoria pacífica en donde se garantiza la circulación”, le explicaron a este medio desde el equipo de Bullrich.

El reclamo en defensa de la educación pública, consigna principal de la jornada, que protesta por la falta de presupuesto para las universidades nacionales, logró apoyos de todo el espectro político, el sindicalismo, sectores de la sociedad civil, académicos, estudiantes, artistas, jóvenes y adultos. Es encabezado por rectores, docentes, graduados y alumnos.