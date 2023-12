Bullrich tras ser confirmada como ministra de Seguridad: “Argentina necesita orden” La futura funcionaria del nuevo gobierno de Javier Milei, posteó un mensaje luego de que se estableciera oficialmente su nombre en la cartera. “Es simple: el que las hace, las paga”, manifestó.

Patricia Bullrich, la designada ministra de Seguridad del próximo gobierno nacional de Javier Milei, compartió un mensaje por redes sociales en el que estableció, sintéticamente, los lineamientos de las políticas que buscará aplicar.

“Agradezco al presidente electo @Jmilei la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad. Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca”, escribió la actual presidenta del Pro y ex candidata a presidenta.

“El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios. Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga”; concluyó.