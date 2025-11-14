Bullrich y Villarruel se reunieron en el Senado para ordenar la agenda oficialista La futura jefa del bloque libertario y la vicepresidenta mantuvieron su primer encuentro formal para coordinar movimientos, unificar estrategias y avanzar con las reformas que impulsa Javier Milei. Durante la charla, ambas destacaron la necesidad de trabajar de manera articulada y evitar fricciones internas, mientras definen cómo encarar las próximas sesiones y responder a los planteos de la oposición en la Cámara Alta

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich mantuvieron una reunión en el Senado con el objetivo de ordenar posiciones internas y unificar la estrategia para avanzar con las reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Tras la reunión, Bullrich —quien será la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta— aseguró que la vicepresidenta “se mostró colaborativa” para trabajar de manera coordinada en la agenda legislativa del oficialismo.

“Tenemos la necesidad de que la agenda de La Libertad Avanza tenga un espacio preferencial en el Congreso”, señaló ante los medios.

Villarruel, por su parte, buscó bajarle el tono al encuentro y evitó responder cualquier controversia con la futura titular del bloque de LLA. “Nos pusimos de acuerdo de acá al futuro, voy a colaborar como siempre”, expresó, y destacó: “Siempre trabajé para que en el Senado haya un clima de acuerdo, todas las normas devienen de la conversación más allá de que estemos en las antípodas ideológicas”.

De acuerdo a lo que pudo confirmar TN, Bullrich le pidió a la vicepresidenta que frene la intención de Unión por la Patria de realizar una última sesión el miércoles 19 de noviembre.

El jefe del bloque peronista, José Mayans, busca tratar modificaciones a la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una iniciativa votada por el kirchnerismo en 2006 y promovida por Cristina Kirchner durante su etapa como senadora.

En ese marco, Bullrich fue tajante: “Si uno construye una mayoría, el presidente del Senado tiene que conducir. Prefiero que colabore, que nos haga las cosas más fáciles”.