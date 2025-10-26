Cae el dólar cripto tras el cierre de las urnas este domingo La divisa digital que opera ininterrumpidamente se desplomó más de 5% y cotizaba por debajo de los $1.520 este domingo al atardecer. Se lee como una reacción a los boca de urna que daban como ganador al oficialismo.

El dólar cripto, conocido como el “tipo de cambio que nunca duerme” por operar las 24 horas de todos los días, experimentó un fuerte desplome tras el cierre de las mesas de votación en las elecciones legislativas. Este movimiento en el mercado anticipa una reacción positiva a los primeros sondeos.

Según reportes del diario Ámbito, el valor de la divisa digital se hundió más de 5% en las últimas 24 horas, cotizando cerca de los $1.511 en promedio. Esta caída es un reflejo rápido de las expectativas políticas, ya que el dólar cripto suele ser el primer “termómetro” en jornadas electorales.

El contraste con la previa a la elección

La jornada había comenzado de manera adversa. Durante el día, la cotización había reflejado la incertidumbre previa. Según datos del exchange Lemon, citados por El Cronista, el dólar cripto subió a lo largo del día, llegando a un precio promedio de $1.557,50.

El mercado mostraba una demanda superior a la oferta, con el 58% del volumen total operado en compras. Esta tendencia es típica de la búsqueda de refugio ante el escenario electoral.

MIRA TAMBIÉN Diputados: el oficialismo deberá negociar para aprobar las reformas claves

El mercado reaccionó a los boca de urna

La tendencia se revirtió bruscamente al conocerse los primeros boca de urna extraoficiales en medios y redes sociales, con buenos resultados para el oficialismo nacional. El dólar cripto rápidamente bajó y se ubicó cerca de los $1.520.

El Cronista también recogió la opinión de Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, quien indicó que notaron un pico de inicios de sesión donde los usuarios “miran el precio y cierran la app”, evidenciando la volatilidad.

Además, Ámbito señaló que cerca del 75% de los usuarios estaban vendiendo sus tenencias en las plataformas.

La divisa digital cae bajo el precio oficial

El desplome fue tan significativo que la cotización del dólar cripto pasó a ser la más baja del mercado informal. Este es un hecho inusual en un contexto de controles cambiarios.

Según el análisis de Noticias Argentinas, el precio de venta de algunas stablecoins (criptomonedas atadas al valor del dólar) se ubicó incluso por debajo del dólar oficial que había cerrado la semana en $1.515. Por ejemplo, Tether (USDT), la más usada, se negociaba en torno a $1.514,09 para la venta.

Esta baja contrasta con la estabilidad de otros paralelos, como el dólar blue, que se mantuvo en $1.525 para la venta.

Qué es el dólar cripto

El dólar cripto surge de la compra y venta de stablecoins (como USDT o DAI) con pesos argentinos. Su valor refleja cuántos pesos se necesitan para adquirir un dólar digital.

A diferencia de otras divisas paralelas, su precio se establece únicamente por la libre interacción de la oferta y la demanda, sin intervención estatal. Por esta razón, el mercado cripto reacciona de inmediato y sirve como un termómetro temprano de las expectativas políticas y económicas.