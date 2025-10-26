Karina Milei, la primera en salir a hablar: “Estamos muy contentos” La titular de La Libertad Avanza (LLA) y hermana del presidente se mostró junto a Martín Menem. Valoró tanto la participación como el debut de la boleta única.

Poco más de una hora después del cierre de las elecciones nacionales, la presidenta de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, salió a hablar y se mostró optimista con la jornada: “Estamos muy contentos”.

La hermana del jefe de Estado se mostró sonriente con Martín Menem en la puerta de la sede libertaria y agradeció a los argentinos porque “fueron unos comicios muy tranquilos, han sido en paz y agradezco a todos los que participaron”.

“Estamos muy contentos como presidente del partido y como vicepresidente (por Memes). Es la primera vez que LLA está en los 24 distritos”, celebró.

Karina también remarcó el buen debut de la boleta única a nivel nacional: “No tuvimos ninguna queja y eso es un logro de este gobierno”.

Además, “La Jefa” agradeció a los argentinos que “se levantaron y fueron a votar” y también a los fiscales.

Si bien no anticipó números, su gesto de salir a hablar ya puede leerse como un mensaje optimista del Ejecutivo de cara a los resultados.