Poco más de una hora después del cierre de las elecciones nacionales, la presidenta de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, salió a hablar y se mostró optimista con la jornada: “Estamos muy contentos”.
La hermana del jefe de Estado se mostró sonriente con Martín Menem en la puerta de la sede libertaria y agradeció a los argentinos porque “fueron unos comicios muy tranquilos, han sido en paz y agradezco a todos los que participaron”.
“Estamos muy contentos como presidente del partido y como vicepresidente (por Memes). Es la primera vez que LLA está en los 24 distritos”, celebró.
Karina también remarcó el buen debut de la boleta única a nivel nacional: “No tuvimos ninguna queja y eso es un logro de este gobierno”.
Además, “La Jefa” agradeció a los argentinos que “se levantaron y fueron a votar” y también a los fiscales.
Si bien no anticipó números, su gesto de salir a hablar ya puede leerse como un mensaje optimista del Ejecutivo de cara a los resultados.