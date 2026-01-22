Renunció el secretario de Transporte y Luis Caputo ya designó a su reemplazante Luis Pierrini dejó el cargo aduciendo "motivos personales". El ministro de Economía le agradeció los servicios prestados y oficializó la llegada del arquitecto Fernando Herrmann, un especialista en infraestructura y docente universitario.

El Gobierno Nacional confirmó este jueves un nuevo cambio en su organigrama. El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó su renuncia al cargo argumentando “motivos personales”. La salida fue aceptada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aprovechó la ocasión para agradecer el compromiso y la labor desarrollada por el funcionario saliente durante su gestión.

De manera inmediata, el Palacio de Hacienda comunicó quién será el encargado de tomar las riendas de un área sensible para la administración. El elegido es el arquitecto Fernando Herrmann, quien asumirá con el desafío de gestionar el sistema de transporte en una etapa de reordenamiento de subsidios y tarifas.

El perfil del nuevo secretario

Herrmann llega al cargo con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector. Es arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con una especialización en sistemas constructivos especiales. Además, completó su formación con un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE), lo que le aporta un perfil técnico-gerencial.

Asimismo, el nuevo funcionario cuenta con un extenso recorrido en el ámbito académico. A lo largo de su carrera se desempeñó como docente en instituciones de prestigio como la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la UBA, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).