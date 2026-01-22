Milei se suma a la iniciativa de Trump: participará de la firma del “Consejo de la Paz” por Gaza En su última jornada en Davos, el Presidente asistirá a la ceremonia impulsada por el líder republicano. El organismo busca promover la pacificación en la Franja de Gaza. Tras el acto, brindará entrevistas a medios internacionales y emprenderá el regreso a la Argentina.

El presidente Javier Milei cerrará su gira por Suiza con un fuerte gesto geopolítico. En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario argentino confirmó su asistencia a la ceremonia de firma del acta fundacional del “Consejo de la Paz”, una iniciativa creada e impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Milei estará presente en la formalización de este nuevo organismo internacional, cuyo objetivo principal es bregar por la paz y la estabilidad en la Franja de Gaza, una zona de conflicto que mantiene en vilo a la comunidad global.

La participación del libertario en este evento ratifica el estrecho vínculo con la administración republicana y el alineamiento de la Argentina con la política exterior de la Casa Blanca. El Presidente asiste acompañado por su comitiva oficial, integrada por la secretaria general Karina Milei, y los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores).

Entrevistas y regreso

Una vez finalizada la ceremonia junto a Trump, Milei cumplirá con los últimos compromisos de su agenda mediática. Tiene programadas entrevistas exclusivas con la agencia de noticias Bloomberg y con el semanario británico The Economist, donde dialogará con su editora en jefe, Zanny Minton Beddoes.

MIRA TAMBIÉN Renunció el secretario de Transporte y Luis Caputo ya designó a su reemplazante

Finalmente, a las 18 horas de Suiza (14 de la Argentina), el vuelo especial que traslada al Jefe de Estado y a sus ministros despegará rumbo a Buenos Aires, dando por concluida una de las giras internacionales más relevantes de su gestión.