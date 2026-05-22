Caputo afirmó que la reducción gradual de las retenciones no dependerá de la recaudación fiscal El ministro de Economía comunicó este viernes que la disminución de tributos a las ventas externas de soja, trigo y cebada seguirá un esquema definido. Aclaró que no dependerá del ritmo de ingresos públicos como había señalado Milei el jueves

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la reducción gradual de las retenciones a las exportaciones de soja, trigo y cebada no dependerá de la recaudación fiscal, como había sugerido el presidente Javier Milei en el anuncio realizado el jueves.

Caputo, encabezó este viernes una conferencia de prensa junto al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en la que detalló la nueva política para el agro y la industria.

Según precisó, la disminución será gradual y prefijada, con un esquema establecido que ya incluye los costos fiscales estimados para los próximos años.

“Desde el primer día dijimos que nuestro objetivo es llevar las retenciones a cero. Ese es el objetivo final”, afirmó el funcionario sobre la relación con el sector agropecuario.

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Además, sostuvo que la eliminación total de este tributo solo podría concretarse durante un eventual segundo mandato.

Caputo detalló que el costo fiscal estimado por la reducción de retenciones al agro será de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028.

Según lo explicado por el ministro, el Gobierno busca enviar una señal clara y estable al campo, destacando que todos los tramos de reducción de alícuotas ya están definidos.

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“Estos anuncios son fijos, programados. Lo que hemos anunciado ahora es efectivamente lo que vamos a hacer”, subrayó Caputo.

La presentación se dio un día después de las declaraciones realizadas por el presidente Milei, quien había vinculado la baja de alícuotas a la evolución de la recaudación tributaria.

Esa precisión responde a la inquietud de productores y cámaras del sector, que reclamaron previsibilidad para la toma de decisiones, según informó Infobae.

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En cuanto a la industria, la baja de alícuotas tendrá un costo de USD 25 millones de dólares en 2026 y USD 115 millones en 2027. El ministro explicó que estos montos surgen de la aplicación del esquema progresivo de reducción de tributos y que la mayor parte del impacto fiscal ocurrirá en el último tramo, cuando se consolide la baja para todos los cultivos y sectores involucrados.