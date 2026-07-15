Caputo chicaneó a Francia y celebró en redes el 1,9% de inflación junto a la compra récord del BCRA El Ministro de Economía utilizó su cuenta de X para festejar una jornada de buenas noticias para el Gobierno. En un mismo mensaje, destacó el índice del INDEC, la adquisición de 532 millones de dólares por parte del Banco Central y la eliminación del seleccionado galo del Mundial 2026.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, aprovechó una jornada cargada de indicadores favorables para la gestión de Gobierno y lanzó un sorpresivo mensaje en sus redes sociales, donde combinó el éxito de las variables financieras con la pasión por el fútbol.

Luego de que se hicieran oficiales el dato de inflación correspondiente al mes de junio y la histórica compra de divisas por parte del Banco Central (BCRA), a lo que se sumó la derrota de Francia frente a España en la primera semifinal del Mundial 2026, el funcionario decidió celebrar los tres eventos en una sola publicación.

El mensaje viral y la rivalidad deportiva

“Inflación 1,9%, el Central compras récord de 532 millones y baile de España a Francia. ¿Podemos decir que hoy es un buen día?”, escribió el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de la red social X (ex Twitter). El posteo rápidamente se volvió viral y acumuló miles de interacciones.

La particular chicana futbolera de Caputo no pasó desapercibida. El ministro eligió resaltar puntualmente la eliminación del seleccionado francés a manos de España, un guiño directo a la fuerte rivalidad deportiva que se forjó entre Argentina y el conjunto galo durante los últimos años, con el antecedente de la dolorosa caída albiceleste en Rusia 2018 y la histórica consagración nacional en la final de Qatar 2022.

Los números que festeja el Gobierno

Más allá de la chicana deportiva, el tuit del ministro se sustentó en dos pilares económicos clave para el oficialismo que se confirmaron durante la jornada:

Inflación en baja: El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio fue del 1,9% , convirtiéndose en el registro mensual más bajo de los últimos diez meses. Con este número, la variación interanual descendió al 33,5%, un dato que el Gobierno exhibe como el principal logro de su programa económico.

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio fue del , convirtiéndose en el registro mensual más bajo de los últimos diez meses. Con este número, la variación interanual descendió al 33,5%, un dato que el Gobierno exhibe como el principal logro de su programa económico. Reservas en alza: El Banco Central concretó la mayor compra diaria de divisas desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. La entidad adquirió 532 millones de dólares en el Mercado Libre de Cambios, una señal contundente para el fortalecimiento de las reservas internacionales.

De esta manera, el ministro de Economía cerró una jornada redonda en materia de gestión y calentó la previa futbolera mundialista, justo a horas de que la Selección Argentina enfrente a Inglaterra por la otra llave de las semifinales, un duelo que paralizará al país este miércoles a partir de las 16:00.