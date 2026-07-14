El Banco Central sumó u$s532 millones y acumula más de u$s12.000 millones comprados en 2026 La autoridad monetaria adquirió u$s532 millones y se quedó con el 89% del volumen operado en el mercado oficial. Así, las reservas brutas subieron u$s482 millones hasta u$s48.687 millones, mientras el dólar mayorista cayó a su menor nivel del mes

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este martes 14 de julio y registró su mayor adquisición diaria desde 2022. En concreto, la autoridad monetaria compró u$s532 millones, en una rueda con un volumen operado de u$s597 millones, por lo que absorbió el 89% del total negociado en el mercado oficial.

Fuentes oficiales explicaron que la fuerte compra respondió a “mucha oferta en el mercado” y a la liquidación de una obligación negociable. De esta manera, la rueda mostró una mejora marcada en la disponibilidad de divisas, que permitió al Central capturar casi todo el volumen operado.

De esta manera, el BCRA elevó el saldo comprador de julio a u$s1.102 millones y las compras acumuladas en 2026 alcanzaron los u$s12.277 millones. Además, la autoridad monetaria encadenó 126 ruedas consecutivas con saldo positivo, en una dinámica que volvió a mostrar una fuerte capacidad de absorción de divisas.

El dato también dejó otra señal relevante: el promedio diario de compras de julio subió a u$s138 millones y superó, por ahora, el registro de mayo, que había sido de u$s137 millones. Así, después de la desaceleración de junio, cuando el promedio había bajado a u$s68 millones, el Central volvió a mostrar un ritmo de acumulación mucho más alto.

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En paralelo, las reservas internacionales brutas subieron u$s482 millones y finalizaron en u$s48.687 millones. De esta forma, el stock volvió a acercarse al umbral de los u$s49.000 millones, luego de haber retrocedido en las ruedas previas por el impacto de pagos de deuda y movimientos de valuación.

La mejora estuvo explicada tanto por la compra del BCRA en el mercado oficial como por el aporte positivo de los activos de reserva. El oro avanzó 1,36% y habría sumado cerca de u$s105 millones al valor contable de las tenencias del Central. A su vez, el euro subió 0,34% frente al dólar, la libra ganó 0,30%, el yuan se apreció 0,13% y el yen también mostró una mejora de 0,09%.

El spot bajó, pero creció la demanda de cobertura

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que, junto con las compras abultadas del Central, el tipo de cambio oficial volvió a retroceder. Según la sociedad de bolsa, el dólar spot cayó a su menor nivel nominal del mes, aunque esa baja volvió a estar acompañada por una mayor demanda de cobertura cambiaria.

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En particular, PPI destacó que el interés abierto en futuros de dólar aumentó u$s109 millones, concentrado casi por completo en la posición de julio. De esta manera, en apenas siete ruedas, el interés abierto acumuló una suba de u$s625 millones, incluso por encima de los u$s614 millones registrados durante las primeras siete ruedas de junio.

Para la firma, una explicación de ese movimiento está en el recorte de la tasa implícita del contrato de julio, que quedó muy por debajo de las tasas cortas en pesos. Ese desarbitraje volvió atractivo el trade de tasa en pesos contra cobertura en futuros, especialmente para exportadores, bancos o importadores que buscan administrar el momento de venta o compra de dólares.

El mayorista cayó y se amplió la distancia con la banda

En el frente cambiario, el dólar mayorista retrocedió 0,71% y cerró en $1.471,5 para la venta. Con este valor, la cotización quedó 20,89% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.814,21.

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Entre los dólares financieros, el MEP cayó 0,80% hasta $1.507,57, mientras que el contado con liquidación bajó 0,70% y terminó en $1.557,07. En tanto, el dólar blue retrocedió 0,33% y cerró en $1.520. Así, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 3,30%, mientras que el canje cerró en 3,28%.

Futuros y tasas: fuerte baja de la curva

En futuros, la curva operó con bajas generalizadas. Julio cayó 0,80%, agosto retrocedió 0,79%, septiembre bajó 0,78% y diciembre perdió 0,91%. En promedio, la variación de la curva fue negativa en 0,74%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de julio quedó en 1,16% mensual, equivalente a 13,86% anualizado, mientras que la de agosto se ubicó en 1,59% mensual, o 19,12% anualizado. En paralelo, el volumen operado en futuros subió de u$s744 millones a u$s786 millones y el interés abierto llegó a u$s3.946 millones.

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En pesos, la TAMAR subió de 21,94% a 22,44%, mientras que la BADLAR bajó de 20,50% a 20%. En este contexto, la combinación de compras récord del BCRA, dólar mayorista en baja y futuros en retroceso dejó una señal de menor presión inmediata, aunque la demanda de cobertura sigue siendo el principal dato a monitorear.

Así, la rueda marcó un cambio de escala para la acumulación de divisas: el BCRA compró el mayor monto diario desde 2022, absorbió casi todo el volumen del mercado oficial y superó los u$s12.000 millones comprados en el año. El desafío, ahora, será sostener ese ritmo sin depender de una expansión creciente de la cobertura oficial en futuros y dólar linked.