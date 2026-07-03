Caputo presentará un programa para afrontar los vencimientos de deuda de 2027 El ministro de Economía dará a conocer el lunes la estrategia para cubrir los compromisos en moneda extranjera hasta el final del mandato de Javier Milei. El esquema incluiría distintas alternativas financieras.

El próximo lunes, el ministro de Economía Luis Caputo va a presentar el programa financiero para cubrir los vencimientos de deuda en dólares previstos para 2026 y 2027. En el quinto piso del Palacio de Hacienda ya adelantaron que se tratará de un “programa conservador” tanto en sus supuestos como en las fuentes de financiamiento y colocaciones que se van a hacer en 2027, el cual contará con colchones y opcionalidades.

El anuncio oficial incluirá la exposición del ministro Caputo, el viceministro, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quienes detallarán la hoja de ruta diseñada para enfrentar los pagos de deuda en moneda extranjera en los próximos dos años.

El foco del programa financiero estará puesto en señalizar cada uno de los vencimientos de deuda en dólares del Tesoro para 2026 y 2027, y en especificar cuáles serán las fuentes de financiamiento para cubrir esas necesidades. Así lo describió Furiase, durante su participación en el streaming Carajo, quien destacó que el programa “va a mostrar cómo se van armando opcionalidades, opciones que va a tener el equipo económico en función de esta estrategia financiera”.

El funcionario subrayó el carácter conservador del plan, que se sustenta en supuestos cautelosos y en la construcción de colchones financieros para garantizar la cobertura de los compromisos en 2027. “Es un programa financiero muy conservador en lo que tiene que ver con los supuestos, las colocaciones y las fuentes de financiamiento que se van a hacer 2027. Es un programa financiero que muestra el armado de colchones, de buffers con el que llegamos a 2027”, afirmó.