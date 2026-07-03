El Gobierno eliminó el Ministerio del Interior y Santilli absorberá todas sus funciones en la Jefatura de Gabinete A través del DNU 571/2026 publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei dispuso que el ministro coordinador concentre la relación con las provincias, el régimen electoral y el Renaper. Además, se oficializó la creación de dos nuevas vicejefaturas.

El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes la eliminación del Ministerio del Interior mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 571/2026. A partir de esta medida, todas las funciones y dependencias de la cartera disuelta fueron transferidas a la Jefatura de Gabinete, que recientemente quedó a cargo de Diego Santilli tras la renuncia de Manuel Adorni.

En los considerandos de la normativa, el Poder Ejecutivo justificó la modificación argumentando “razones de gestión” y señalando que los cambios resultaban “impostergables” para el normal desenvolvimiento del Gobierno.

La reestructuración ya había sido anticipada por el propio Presidente tras confirmar el desembarco del nuevo funcionario. En declaraciones televisivas, Milei había destacado que la labor diaria “tiene que ver con trabajar con los gobernadores y requiere músculo político”, definiendo a Santilli como “un gran trabajador que conoce bien el oficio”.

Las nuevas competencias de la Jefatura de Gabinete

Con esta profunda reforma del organigrama estatal, la Jefatura de Gabinete concentra a partir de ahora un enorme poder de gestión administrativa y política. Bajo la órbita de Santilli quedarán las siguientes áreas y responsabilidades:

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Vínculo institucional: Relación política directa con los gobernadores provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.

Relación política directa con los gobernadores provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. Gestión electoral: Administración del régimen electoral y relación con los partidos políticos.

Administración del régimen electoral y relación con los partidos políticos. Identidad y fronteras: Supervisión del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y coordinación de políticas vinculadas a áreas de frontera.

Supervisión del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y coordinación de políticas vinculadas a áreas de frontera. Desarrollo y políticas federales: Seguimiento de temas relacionados con turismo, ambiente, deporte, ciencia y tecnología, desarrollo regional y comunidades indígenas.

La norma aclara además que todos los compromisos, obligaciones, créditos presupuestarios, bienes, personal y unidades organizativas del exministerio pasarán temporalmente a la Jefatura de Gabinete, a la espera de la aprobación de la nueva estructura administrativa definitiva.

Nuevo esquema y designaciones de los Vicejefes

Para asistir al ministro coordinador frente al notable incremento de sus responsabilidades, el DNU dispuso la creación de dos nuevos cargos con jerarquía de secretaría de Estado, en los cuales Santilli podrá delegar facultades operativas:

Vicejefatura de Gabinete: A través del Decreto 574/2026, el Gobierno designó en este puesto a Guillermo Ignacio Devitt, quien hasta el momento se desempeñaba como secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete. Vicejefatura de Gabinete del Interior: Mediante el Decreto 575/2026, fue nombrado Gustavo Javier Coria, funcionario que venía de ocupar la Secretaría de Interior en la cartera recién eliminada.

Un Gabinete reducido a ocho ministerios

Con esta nueva modificación a la Ley de Ministerios, el equipo de trabajo directo del Presidente se ajusta aún más y el Poder Ejecutivo Nacional queda integrado oficialmente por solo ocho carteras:

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