Caso Agostina Vega: detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier En las últimas horas, Marianela Soledad Palmero fue detenida por orden del fiscal Raúl Garzón en el marco de la investigación por el femicidio de la adolescente cordobesa.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó este jueves una nueva detención en Córdoba. Por orden del fiscal Raúl Garzón, fue arrestada Marianela Soledad Palmero, pareja de Claudio Barrelier, señalado como el principal acusado del crimen.

Palmero convivía con Barrelier y es madre de una hija que tienen en común. De acuerdo con la línea investigativa, la mujer habría estado en la vivienda de barrio Cofico al momento del hecho y podría haber participado en la eliminación u ocultamiento de elementos relevantes para la causa.

La medida judicial se concretó pocas horas después de que se conocieran detalles de la declaración testimonial que brindó la mujer y que fue incorporada al expediente una vez levantado el secreto de sumario. Palmero relató cómo transcurrió la noche del 23 de mayo, fecha en la que Agostina Vega fue vista con vida por última vez.

Según su versión, Barrelier estaba jugando a la PlayStation en el living de la casa. De acuerdo a lo que dijo, cerca de las 21:45 le pidió dinero en efectivo y tomó cerca de 3 mil pesos.

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La mujer aseguró que el acusado salió de la casa por un lapso aproximado a 20 minutos y después volvió, según informó el medio local El Doce. “Me dijo que ya me los devolvería, pero no le pregunté para qué los quería porque yo estaba ocupada con lo mío”, sostuvo en su declaración.

También afirmó que, tras volver a la casa, Barrelier retomó el juego con su hija y no hizo comentarios sobre su salida. Además, aseguró que fue la única persona que salió de la casa durante ese período. Después, indicó que el acusado cenó dos empanadas en el living y que se fue a dormir cerca de las tres de la mañana.