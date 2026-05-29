Caso Agostina Vega: la Justicia analiza un escalofriante mensaje recibido por la madre de la menor "Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila", reza el texto recibido desde un número desconocido. En medio de la angustia, la familia señala que algunos de los llamados provendrían del círculo cercano al detenido, Claudio Barrelier.

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida el pasado sábado 23 de mayo, sumó en las últimas horas un componente inquietante. En pleno desarrollo de la investigación que encabeza el fiscal Raúl Garzón, la madre de la menor, Melisa Heredia, recibió un mensaje de texto desde un número anónimo que sostiene: “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”.

Aunque la Justicia ha recibido múltiples llamados que fueron descartados por tratarse de bromas, este nuevo material junto a otros mensajes recurrentes ha cobrado una relevancia especial. Según relató la madre ante los medios, en varias de las comunicaciones recibidas logró identificar voces que pertenecerían al círculo íntimo de Claudio Barrelier, el hombre que actualmente se encuentra detenido e imputado por privación ilegítima de la libertad en el marco de esta causa.

Súplica y tensión durante los allanamientos

El nivel de tensión alcanzó un punto máximo durante este jueves, mientras se llevaban adelante los procedimientos judiciales en la vivienda de Barrelier. En ese momento, Heredia recibió nuevos audios y, lejos de la confrontación, optó por una respuesta desesperada: “Yo ya llegué hasta acá. No quiero venganza. Solo quiero a mi hija. Devuélvanmela sana y salva”.

La fiscalía ahora se encuentra analizando todo el material digital descargado para determinar si estas comunicaciones constituyen una maniobra de distracción, un acto de crueldad psicológica o, fundamentalmente, si esconden pistas concretas sobre el paradero de la adolescente. Hasta el momento, no se ha registrado ningún pedido de rescate, lo que mantiene la hipótesis de trabajo centrada en la búsqueda de Agostina.

MIRA TAMBIÉN Dos argentinos quedaron detenidos en Libia por estar en una misión humanitaria hacia Gaza

Pistas clave y contradicciones

La investigación avanza sobre varios ejes críticos:

El video: Existe una filmación donde se observa a Barrelier ingresando a su domicilio de barrio Cofico junto a una menor. Mientras la madre de Agostina asegura reconocer a su hija en las imágenes, el entorno del detenido insiste en que se trata de una familiar directa del imputado.

Existe una filmación donde se observa a Barrelier ingresando a su domicilio de barrio Cofico junto a una menor. Mientras la madre de Agostina asegura reconocer a su hija en las imágenes, el entorno del detenido insiste en que se trata de una familiar directa del imputado. Geolocalización: El abogado querellante Carlos Nayi aportó un dato técnico fundamental: la línea telefónica de Agostina tuvo actividad durante tres horas en la zona donde reside el detenido.

El abogado querellante Carlos Nayi aportó un dato técnico fundamental: la línea telefónica de Agostina tuvo actividad durante tres horas en la zona donde reside el detenido. Círculo cercano: Los investigadores no descartan la participación de otros cómplices y analizan si el acusado contó con ayuda para ocultar a la menor tras su desaparición en barrio General Mosconi.